Le CPE de Grosse-Île ouvrira le 10 octobre

Le nouveau centre de la petite enfance (CPE) de 21 places de Grosse-Île, aux Îles-de-la-Madeleine, ouvrira finalement ses portes mardi, après plus de cinq ans de démarches.

On vient tout juste de recevoir notre permis du ministère de la Famille par courriel , a lancé avec joie la chargée de projet Nancy Clark, vendredi après-midi. Tous les documents pour les inscriptions sont remplis, tout est prêt dans les locaux.

L'ouverture du centre, d'abord prévue à la fin du mois d'août, avait été reportée d'un mois en raison des délais administratifs et de certains équipements manquants.

Une vingtaine de familles du secteur de Grosse-Île et de Grande-Entrée auront ainsi finalement accès à un service de garde.

Sur papier, 21 places seront disponibles, mais comme trois d’entre elles seront partagées à temps partiel par deux enfants, ce sont 24 bambins qui pourront fréquenter les lieux, dont six poupons.

Nancy Clark est très heureuse de l'impact positif qu'aura l'établissement pour les familles du secteur est de l'archipel.

Ça fait vraiment plusieurs années qu’il n’y a pas de garderie disponible dans le secteur, à l’exception de la halte-garderie qu’on avait ouverte pour essayer de dépanner, mais le CPE est une solution beaucoup plus stable pour les familles.

Le projet de créer un centre de la petite enfance a d'abord été porté par le Conseil pour les anglophones des Îles-de-la-Madeleine, mieux connu par son abréviation anglaise CAMI (Council for Anglophone Magdelen Islanders).

Un organisme distinct a par la suite été créé pour gérer les activités du CPE , dont les places ont été officiellement annoncées par Québec en février 2022.

Ça fait un an et demi que je travaille comme chargée de projet, mais ça fait cinq ans que je suis en rencontre, en discussions et que je prépare des documents pour le ministère de la Famille. Là, c’est vraiment la fin, je suis vraiment très contente , lance Nancy Clark.

Nancy Clark travaille depuis plusieurs années à la mise sur pied d'un CPE à Grosse-Île. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Mme Clark précise toutefois que le CPE ne vient pas répondre à tous les besoins du secteur. Elle mentionne que 31 enfants résidant à Grosse-Île et Grande-Entrée sont inscrits dans le groupe 0-5 ans.

Selon un sondage maison effectué en début d'été par le groupe Familles sans garderie aux Îles-de-la-Madeleine, au moins 122 enfants n'ont pas accès à une place en service de garde dans l'archipel.