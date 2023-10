Les loyers grimpent partout au pays et les salaires ne suivent pas la cadence. Pour juguler ces augmentations de prix, les gouvernements promettent la construction de plus de logements. Mais est-ce un remède suffisant? Voici les clés pour comprendre les hausses des loyers.

Tripler les mises en chantier

Pour regagner l'abordabilité, la Société canadienne d'hypothèques et de logement estime qu'il faudrait construire 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030.

Le défi est énorme. Pour y arriver, les mises en chantier devront être multipliées par trois.

Notre avis, c'est que l’abordabilité du logement au Canada est principalement liée au manque d'offre , soutient Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL .

Minée par les conditions d'emprunt difficiles, la construction immobilière au pays a fait du surplace dans la première moitié de l'année.

Montréal a même vu ses mises en chantier être coupées de près de 60 % par rapport à l'année précédente, toujours selon les chiffres de la SCHL .

Ouvrir en mode plein écran Au cours du premier semestre 2023, la SCHL a comptabilisé la mise en chantier de 5927 unités de logement dans la région de Montréal, soit 927 de moins qu’à pareille date l’an dernier. (Image d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

Ce n'est rien pour rattraper le déficit de logements qui s’est accumulé pendant plusieurs années où la construction d’unités locatives a été à la traîne de la demande qui atteint aujourd’hui des sommets.

La demande plus forte que jamais

Moins de 10 000 nouvelles unités locatives ont été construites à Toronto dans les deux dernières années. Pendant ce temps, la population a augmenté de plus de 250 000 résidents , illustre Shaun Hildebrand, président de la firme-conseil Urbanation.

Dans la plus grande ville du pays, cet écart entre l’afflux de population et la construction immobilière met une forte pression à la hausse sur le prix des logements.

Selon les chiffres d'Urbanation, un loyer mensuel pour un appartement dans le marché torontois atteint aujourd’hui près de 2900 dollars par mois. C’est presque 1000 dollars de plus qu’en janvier 2021.

Aux yeux de M. Hildebrand, la demande pour les logements locatifs est propulsée par une situation catastrophique .

Nous devons composer avec des nombres records d'immigrants et à un nombre croissant de résidents non permanents, composés en grande partie d'étudiants étrangers et de travailleurs temporaires. [Ce sont] presque tous sont locataires , explique-t-il.

Au même moment, l’achat d’une première propriété est devenu un rêve inaccessible pour beaucoup de ménages qui restent plus longtemps qu’auparavant sur le marché locatif.

Ouvrir en mode plein écran Le prix de vente moyen d'une maison à Toronto a atteint 1,1 million de dollars en septembre, selon le Toronto Regional Real Estate Board. (Image d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Il est clair que plus [de logements] est la solution évidente , estime l’économiste.

Encore faut-il que ces nouveaux logements puissent répondre aux besoins les plus criants.

Les logements locatifs délaissés au profit des condominiums

Jusqu’au milieu des années 80, les immeubles en copropriété étaient pratiquement inexistants du paysage torontois.

Mais au fil des années, les propriétaires se sont faits à l’idée de posséder un appartement.

Profitant d’un modèle qui leur permet de rentabiliser rapidement leur investissement, les promoteurs ont commencé à construire davantage de ce type d'immeuble, jusqu’à ne pratiquement plus bâtir de logements dédiés à la location.

Les immeubles dédiés à la location sont pourtant essentiels pour stabiliser les loyers, selon M. Hildebrand. C’est que ce type d’habitation constitue une offre de logements locatifs permanents, alors que les condominiums peuvent fréquemment changer de vocation.

Ouvrir en mode plein écran Depuis de nombreuses années, les immeubles en copropriété constituent la grande majorité des appartements construits à Toronto. (Image d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Pour stimuler la construction de ces immeubles, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il allait exempter les nouveaux logements locatifs de la taxe fédérale sur les produits et services.

Si certains experts applaudissent la mesure, l’économiste politique Ricardo Tranjan estime que les effets de l’exemption de la TPS ne se feront sentir que dans plusieurs années. Il appelle les gouvernements à prendre des mesures qui bénéficieront d’abord les locataires, plutôt que les promoteurs.

On a une façon très efficace de contrôler les prix, ça s'appelle le contrôle des loyers , clame-t-il.

Le contrôle des loyers, une mesure controversée

Cinq provinces et un territoire ont déjà des lois qui limitent les augmentations de loyer de certains logements au-delà d’un seuil fixé par les gouvernements. Selon M. Tranjan, chercheur principal au Centre canadien de politiques alternatives, celles-ci manquent pour la plupart de mordant.

Il y a différents types de contrôle des loyers. Il y a différentes façons de les mettre en place. On peut être très spécifique. On peut être très ciblé et aller chercher de bons résultats. Mais présentement, on n'a pas ce débat au Canada , se désole-t-il.

M. Hughes de la SCHL soutient pour sa part que le plafonnement des hausses empêche certains projets immobiliers de voir le jour, en plus de décourager les propriétaires d'entretenir et de rénover les immeubles existants.

Le secteur privé aura besoin de certains incitatifs [afin de surmonter] le défi qui est devant nous , plaide l’économiste.

Des coûts de construction élevés

Qu’ils soient construits par le secteur privé ou par des organismes à but non lucratif, les immeubles à logements sont de plus en plus dispendieux à bâtir.

Depuis 2017, les coûts de construction résidentielle ont grimpé de plus de 70 %, selon l’indice de Statistique Canada. L’augmentation est encore plus abrupte à Toronto.

Selon M. Hildebrand de la firme Urbanation, de nombreux projets de logements locatifs sont paralysés par la bureaucratie, les coûts de financement et surtout de construction.

Même avec des loyers de près de 3000 dollars par mois à Toronto, les promoteurs ne parviennent pas à [rentabiliser ces projets]. C’est un énorme problème qui démontre que les coûts de construction sont devenus trop élevés , illustre-t-il.

Et lorsque vient le temps de construire des logements pour les moins nantis, les gouvernements doivent offrir davantage de financement. Or, ceux-ci se résignent dans certains cas à subventionner des logements qui ne sont pas considérés comme abordables.

Peut-on croire à une réduction des loyers?

Malgré la conjoncture, certains locataires entretiennent l’espoir de voir les loyers baisser.

Cela ne devrait pourtant pas être l’objectif, selon M. Hildebrand.

Je ne pense pas que le but des gouvernements devrait être d’orchestrer une baisse des loyers ou une baisse des prix de l’immobilier. Il devrait favoriser un marché plus équilibré, où les loyers augmentent en fonction des revenus , détaille-t-il.

C’est également l’avis de M. Tranjan qui s’inquiète de voir les ménages débourser une proportion croissante de leurs revenus sur leur logement. C’est à ses yeux la principale mesure à surveiller.

M. Hughes rappelle pour sa part que l’abordabilité s’articule autour de plusieurs facteurs. Il souhaite qu’un jour, les familles puissent aisément trouver un logement dans leur budget, sans faire de compromis sur sa grandeur ni sa qualité.