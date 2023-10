Les oppositions critiquent le choix des missions du maire

Le maire de Québec Bruno Marchand s’envole vendredi soir pour l’Europe, où il participera à une mission à Lyon et en Belgique jusqu’au 15 octobre. Les oppositions critiquent le fait qu’il visite souvent les mêmes secteurs et qu’il ne se soit toujours pas rendu aux États-Unis.

Il va toujours au même endroit. C'est quand même sur quatre voyages, la France trois fois sur quatre. C'est pas rien. On aurait pu mieux se diversifier et faire une mission économique avant , souligne Patrick Paquet, le chef d’Équipe priorité Québec.

Le maire se rend entre autres à Bruges et Bruxelles pour le conseil d'administration de l’Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM) puisqu’il en a repris la présidence l’année passée. Je suis président, Québec a un rôle de leadership, donc évidemment on va y aller , expliquait-il en point de presse le 24 septembre.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Québec avait visité Le Havre lors de sa mission à l'étranger en novembre 2022. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Le chef de Québec d’abord, Claude Villeneuve, a tout de même questionné le maire sur le tout premier volet de sa mission qui comprend sa participation à Pollutec, un salon à Lyon pour des entreprises environnementales et énergétiques. C'est sur la question de l'économie circulaire, alors qu’ici on en a des champions de l'économie circulaire. Il y a des solutions qu'on peut trouver ici plutôt que d'aller faire des missions à grands frais de l'Atlantique , soulevait-il, pendant le conseil municipal de mardi.

Le maire s’était toutefois défendu devant les journalistes en septembre, plaidant que c’est pour faire rayonner les entreprises et la ville qu’il s’y rend. À partir du moment où j'allais en Belgique, on a décidé d'ajouter une demande qui nous avait été faite. Les entrepreneurs souhaitent qu'on les accompagne. Le but c'est d'attirer des gens , plaidait-il.

Pas assez économique?

Claude Villeneuve doute de la pertinence de la mission pour les entrepreneurs de Québec comme c’est encore en Europe. Moi, je pense que c'est le temps que le maire ait aux États-Unis. C'est notre principal partenaire commercial , remarque Claude Villeneuve, vendredi après-midi.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs politiciens québécois sont allés à New York en septembre pour le Sommet Ambition Climat de l'ONU et la Climate Week qui se déroulaient parallèlement, mais le maire Bruno Marchand a passé son tour. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Le cabinet du maire réfère au sommaire décisionnel sur le sujet qui fait part que c’est à l'invitation de Québec International que le Bruno Marchand y participe. Il y aura des missions aux États-Unis et il y en aura ailleurs. On trouve la meilleure façon de voyager le moins possible et que ça soit le plus efficace possible pour répondre à nos enjeux , promettait-il en septembre.

Le chef de Québec d’abord se demande tout de même si le maire ne choisit pas plutôt ses destinations par intérêt personnel et a de la difficulté à voir les retombées pour la Ville. On n’aurait pas eu les gens de la Finlande au sommet de l'itinérance si on n'était pas allé les voir , illustre toutefois Bruno Marchand.

Manque de transparence

Les partis d’opposition reprochent aussi à nouveau au cabinet du maire de ne pas dévoiler plus de détails de l'agenda de maire durant ses missions. Je n'ai pas besoin de savoir, il va être à quelle adresse, à quelle heure. Ce n’est pas ça l'enjeu. Mais c'est quoi les activités auxquelles il va participer à chacune des journées? Ça, c'est pertinent parce que nous comme opposition on a un travail à faire pour suivre ça , précise Claude Villeneuve.

On trouve ça malheureux parce qu'on aurait aimé ça savoir avec qui il part. On sait qu'il part à Pollutec à Lyon avec des gens d'affaires, on aurait aimé savoir avec qui , mentionne à son tour Patrick Paquet.

Le cabinet se fait effectivement avare de détails au sujet de la mission. Il faut fouiller le site du salon pour apprendre que Bruno Marchand participera notamment à une présentation intitulée 50° en 2050, comment anticiper et s’adapter maintenant? avec le maire de Lyon, Grégory Doucet, et la déléguée générale des Eco Maires, Maud Lelievre.

Selon le sommaire décisionnel, deux employés de la Ville l'accompagnent pendant la mission, un directeur adjoint du cabinet et une conseillère en relations internationales. La Ville prévoit un montant de 13 500 $ pour leurs frais de déplacement, repas et hébergement.

Avec des informations de Camille Carpentier