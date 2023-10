Le fumoir Le Goynish cherche une relève passionnée

Depuis 12 ans, Rolande Blais et Alain Deraps font le bonheur des fins palais de passage à Aguanish, en Minganie. À l’aube d’une retraite bien méritée, les propriétaires du fumoir artisanal Le Goynish veulent léguer leur établissement à une relève mordue de bonne chère.

Les propriétaires ne veulent toutefois pas offrir les clés du fumoir au premier venu. Rolande Blais et Alain Deraps souhaitent que leur entreprise soit reprise par une personne qui a à cœur la région.

Deux personnes ont manifesté leur intérêt depuis l’annonce de la vente du restaurant au début de l’été, mais aucune offre d'achat n'a été présentée.

On est prêt à rester le temps qu’il faudra pour montrer à la personne qui sera intéressée à acheter comment ça fonctionne, pour être sûr que le produit reste le même , souligne Rolande Blais en entrevue à Bonjour la Côte.

On peut attendre, mais on espère que ça va se faire le plus tôt possible , ajoute-t-elle.

À savoir si l’entreprise restera au sein de la famille, Rolande Blais ne se fait pas d’illusions. On a trois garçons qui travaillent tous à Sept-Îles et ils n’ont pas d’intérêt à venir travailler dans ça , souligne-t-elle.

Malgré tout, un autre — et jeune — prétendant du clan Deraps lève le doigt.

Du haut de ses 11 ans, Olivier Deraps, petit-fils du couple de propriétaires, manifeste déjà un fort intérêt pour reprendre l’entreprise, mettant la main à la pâte durant les fumaisons de l’été.

Pour l’instant, ce n’est pas lui le prochain propriétaire! En tout cas, on ne pense pas , rigole Rolande Blais.

D'ici là, les propriétaires du fumoir assurent que Le Goynish ouvrira ses portes au printemps prochain, comme il en a toujours eu l’habitude.