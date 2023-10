Greg Ebel, le président-directeur général de la compagnie énergétique Enbridge, demande à Ottawa de créer un programme pancanadien de garantie de prêt pour les Autochtones. Ce programme serait destiné à aider les communautés des Premières Nations du Canada à acquérir des participations dans les grands projets d'exploitation des ressources.

Greg Ebel a affirmé à cet égard que les entreprises énergétiques canadiennes sont de plus en plus disposées à offrir des participations aux communautés autochtones dont les terres traditionnelles sont traversées par des gazoducs et autres projets d'infrastructure.

Le grand patron de la société basée à Calgary a noté que ces communautés n'ont souvent pas accès aux capitaux.

Le problème, c'est qu'une grande partie de nos infrastructures dans ce pays traverse d’autres provinces. Il faut donc un programme national.

Il a souligné « qu'il est difficile pour une province d'offrir des garanties de prêt à des personnes vivant dans une autre province ».

Seules l'Alberta, la Saskatchewan et l'Ontario disposent de programmes provinciaux offrant un financement aux communautés autochtones pour des partenariats commerciaux.

Des entreprises privées s'associent depuis des décennies aux communautés autochtones dans le cadre de projets d'infrastructure, mais les accords portent généralement sur des garanties d'emplois dans le secteur de la construction ou sur d'autres avantages financiers pour la communauté. Ils n'offrent pas aux populations autochtones une participation à part entière.

Changement de tendance

La situation est toutefois en train de changer. L'automne dernier, Enbridge a vendu une participation de 11,57 % dans sept pipelines du nord de l'Alberta à 23 communautés de Premières Nations et de Métis.

Cette transaction de 1,1 milliard $ a bénéficié d'une garantie de prêt de 250 millions $ de la part de la Société albertaine d'investissement pour les Autochtones, une entité créée pour encourager les investissements autochtones en énergie.

Des Autochtones ont également manifesté leur intérêt pour l'acquisition d'une participation dans l'oléoduc Trans Mountain, qui appartient actuellement au gouvernement fédéral.

En outre, les communautés autochtones ont investi massivement dans des projets d'énergie éolienne, solaire et d'autres énergies propres.

D'après l'organisation à but non lucratif Indigenous Clean Energy Social Enterprise, des communautés autochtones sont propriétaires ou copropriétaires de projets d'énergie renouvelable, ou qu'elles ont conclu un accord sur les avantages financiers pour près de 20 % de l'infrastructure de production d'électricité au Canada.

La tendance croissante des communautés autochtones à s'impliquer en tant que partenaires à part entière intervient alors que le Canada s'est engagé à se réconcilier avec les peuples autochtones. Cet engagement comprend la reconnaissance de leur droit à l'autodétermination économique.

Ouvrir en mode plein écran L'automne dernier, Enbridge a vendu une participation de 11,57% dans septpipelines du nord de l'Alberta à 23communautés de Premières Nations et de Métis. Photo : La Presse canadienne / John Flesher

Un bémol

Niilo Edwards est le directeur général de la Coalition des Premières Nations pour les grands projets, un groupe de plus de 130 Nations qui s'emploient à faire en sorte que des Premières Nations obtiennent une part équitable des bénéfices des projets qui traversent leurs territoires.

Niilo Edwards souligne toutefois que les communautés autochtones sont fortement désavantagées lorsqu'il s'agit d'obtenir un financement sur les marchés financiers traditionnels, à cause notamment, d'après lui, de la Loi sur les Indiens, « qui ne permet pas aux Premières Nations d'utiliser leurs terres et autres biens comme garantie ».

[La Loi sur les Indiens] a toujours empêché les Premières Nations de participer au courant dominant de l'économie et, par conséquent, lorsque nos membres se voient offrir ces opportunités, ils n'ont pas le niveau de capital à risque requis pour obtenir un bon taux d'intérêt.

Dans son budget 2023, Ottawa s'est engagé à prêter des capitaux abordables, par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), aux communautés autochtones pour qu'elles prennent des participations dans des projets d'infrastructure dans lesquels la banque elle-même investit.