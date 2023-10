Des maisons préfabriquées pour venir à bout de la crise du logement à Watson Lake

Une quinzaine de maisons en bois préfabriquées ont fait leur apparition dans la forêt près de Watson Lake, au Yukon. Construite par et pour les membres de la Première Nation Liard, ce projet est considéré comme une petite révolution pour la communauté.

Les différentes parties de la charpente sont coupées sur place dans une toute nouvelle usine de production. Actuellement, trois différents modèles de maisons sont disponibles et il faut cinq jours pour préparer toutes les pièces.

Un seul jour est nécessaire pour les assembler une fois sur place.

Comme dans de nombreuses communautés à travers le territoire, Watson Lake confronte une crise du logement. Pour le chef de la Première Nation, Stephen Charlie, ce projet est un changement de paradigme .

Le chef de la Première Nation Liard, Stephen Charlie, assure que le programme a permis la création d'une cinquantaine d'emplois dans la région. Photo : Katie Todd/CBC

Il permet d’éliminer les problèmes avec la chaîne d’approvisionnement qui rendait difficile la construction de nouvelles maisons, dit-il en ajoutant que cela a permis de créer une cinquantaine d’emplois tout en assurant le bien-être à long terme de sa communauté.

C’est un cycle complet, un avantage pour toute la communauté et toute la nation dans le processus. Ma vision, c’est qu’on devienne la première Première Nation au nord du 60e parallèle sans problème de logement. Imaginez l'héritage que cela laissera aux générations à venir de ne pas devoir s’inquiéter du logement , lance-t-il.

Nous prenons le contrôle de notre destinée et ce n’est pas seulement la Première Nation qui va de l'avant, c’est toute la communauté également , souligne le chef.

Selon le membre de la Première Nation Liard, Mike Gagnon, l’occasion donnée à son fils d’être formé et de travailler comme charpentier sur ce projet a changé sa vie. Son fils est ainsi passé d’une bataille contre la leucémie et d’une consommation importante d’alcool à un bon travail et des économies.

Il embrasse tout ça et je suis vraiment fier de lui , se réjouit Mike Gagnon.

Josh Charlie travaille à la construction de l'une de ces maisons près de Watson Lake. Photo : Katie Todd/CBC

Lui-même ancien charpentier, il assure que ces nouvelles maisons sont parmi les constructions les plus solides et les mieux isolées qu’il ait vues avec 20 cm d’isolation dans les murs et près de 23 cm d’isolation pour le toit.

Je n’ai jamais vu ça, dit Mike Gagnon. Ce sont des maisons très bien construites et bien organisées. Vous regardez les plans d’aménagement et ils sont incroyables. Ces maisons, vous ne trouverez jamais rien de mieux, et tout ça grâce à Stephen [Charlie]

First Kaska, l’entreprise de développement économique de la Première Nation derrière ce projet, veut terminer les 15 nouvelles maisons d’ici la fin de l’année et construire six demeures additionnelles par la suite.

Elles seront ensuite offertes aux membres de la Première Nation Liard qui en ont le plus besoin, ce qui inclut de jeunes familles et des gens qui vivent dans des maisons surpeuplées.

La nouvelle usine permet de construire en cinq jours tous les panneaux nécessaires pour construire une maison. Photo : Katie Todd/CBC

Ce sont 21 maisons. C’est probablement une soixantaine de personnes qui pourront sortir d’une mauvaise situation , souligne Stephen Charlie.

L’objectif, selon le chef, serait de démolir et de remplacer les maisons qui ont de la moisissure ou qui sont en piteux état pour les remplacer par ces nouvelles constructions.

L’entreprise First Kaska espère améliorer ses installations pour permettre la construction d’une structure en un jour seulement, ce qui permettrait de créer un surplus et de fournir d’autres communautés du nord.

Stephen Charlie indique que d’autres communautés ont d’ailleurs déjà signalé leur intérêt pour ces constructions préfabriquées.

Avec les informations de Katie Todd