Fatimaty Gueye saisit la justice contre son ancien employeur Envol 91 FM

L’ancienne directrice de la radio communautaire Envol 91 FM, Fatimaty Gueye, affirme qu’elle a été congédiée injustement et demande à la justice d’ordonner sa réintégration à son poste. Des documents de Cour illustrent un sérieux conflit avec le conseil d’administration (C.A.) de l’organisation qui a culminé avec une intervention policière.

L’emploi de Mme Gueye à la radio communautaire Envol 91 a cessé le 20 juillet. Le C.A. n’a pas voulu préciser les circonstances de son départ, mais des documents de Cour montrent qu’elle a été congédiée.

Le 2 août, Fatimaty Gueye déposait un avis de requête contre la radio et la présidente du conseil d’administration, Blandine Tona.

Dans une motion pour une injonction interlocutoire dans le cadre de cette requête, Mme Gueye demande au tribunal de suspendre son congédiement, de suspendre l’autorité de Blandine Tona d’agir comme présidente du C.A. d’Envol et d’ordonner à Envol à pourvoir les postes vacants du C.A.

Pour obtenir une injonction de ce genre, la barre est haute. Selon la loi, la requérante doit établir, entre autres, qu’il existe un risque de préjudice irréparable.

Mme Gueye affirme qu’en plus de la perte de son emploi et de risques pour sa réputation, c’est l’avenir de la radio qui est en danger. La situation d’Envol est précaire et la décision de congédier la requérante risque de causer une faillite à Envol en raison de financement perdu, indique le mémoire.

Dans ses divers affidavits et pièces justificatives, elle affirme que des ententes avec des bailleurs de fonds requièrent une attention immédiate et qu’elle est l’unique personne capable de s’occuper de ces tâches. La situation est grave, affirme-t-elle, puisqu’Envol est en déficit .

Le rapport le plus récent du comptable d’Envol, selon les prévisions dont il me faisait part lors de notre dernière rencontre, prévoit un danger de faillite et l’impossibilité de payer les salariés d’Envol en date du 15 septembre 2023 si les fonds du gouvernement ne sont pas débloqués et versés à Envol dans les délais prévus , écrit-elle.

Par ailleurs, si elle ne peut pas retourner au travail, l’ancienne directrice générale menace de poursuivre Envol pour une somme que la radio ne sera en mesure de satisfaire, causant une faillite .

Le document allègue aussi des comportements de la part de Blandine Tona qui risquent de déchirer [Envol] en morceaux .

Radio-Canada n’a pas pu vérifier, de façon indépendante, une large portion des informations contenues dans les documents de Cour et aucune des allégations n’a été prouvée devant un tribunal.

Une requête frivole et abusive, selon les intimés

Les documents des défendeurs ne répondent aucunement aux allégations formulées par Fatimaty Gueye. À la place, les intimées ont déposé une motion de radiation, qui sera entendue par un juge de la Cour du banc du Roi le 10 octobre.

Ouvrir en mode plein écran Fatimaty Gueye n'est plus la directrice d'Envol 91FM depuis le 20 juillet dernier. Photo : Radio-Canada

Dans le mémoire de leur avocat Alexandre Mireault de MLT Aikins, ils soutiennent que la requête devrait être rejetée ou radiée (retirée), car elle est scandaleuse, frivole et vexatoire . Les intimés soutiennent aussi que la requête est abusive.

Leur mémoire note qu’en common law, la réintégration ne peut être ordonnée par suite d’une rupture de contrat. Si le tribunal conclut à la responsabilité, [il] évaluera les dommages-intérêts, mais [il] ne pourra ordonner qu’une demanderesse soit rétablie dans ses fonctions . Et puisque la requête demande des remèdes que le tribunal ne peut accorder, elle devrait être radiée, car elle n’a pas de cause d’action raisonnable, ajoutent les défendeurs.

Stephen McIntosh, l’avocat de Fatimaty Gueye, a aussi déposé un mémoire portant sur la motion de radiation, mais celui-ci n’était pas disponible vu que le dossier est avec le juge qui entendra l’affaire.

Lumière sur le départ de la directrice

Les requêtes de Fatimaty Gueye sont accompagnées d’affidavits et de documents de soutien qui dépeignent une atmosphère très tendue à la radio communautaire.

Un affidavit de Mme Gueye soutient qu’un litige familial de Blandine Tona est à l’origine d’un conflit entre les deux femmes.

Elle dit que Mme Tona lui a demandé de faire un faux témoignage à charge contre l’ancienne présidente du C.A. , car celle-ci est l’avocate de son mari dans un litige familial. Ayant noté que je n’ai pas satisfait sa demande, l’intimée Tona change son comportement envers moi , poursuit le document.

Dans une chronologie fournie par Fatimaty Gueye, celle-ci renchérit que Blandine Tona avait un plan pour tenter de faire perdre à Laura Nagy son permis au sein du Barreau. Elle soutient que Mme Tona a demandé à Mme Gueye d’indiquer à l’enquêtrice Laurelle Harris que Mme Nagy avait ignoré les préoccupations de Mme Gueye lors d’une enquête sur le lieu de travail provoqué par la démission d’employés.

Elle affirme que Blandine lui a dit : Cette femme saura de quel bois je me chauffe, car elle a osé se constituer sans gêne comme avocate de l’autre partie dans une procédure familiale très compliquée que je traverse alors qu’elle pouvait refuser du fait qu’on s’est connu à Envol .

Fatimaty Gueye affirme qu’elle a refusé de faire un faux témoignage. Dans l’affidavit du 13 septembre, Fatimaty Gueye soutient que Blandine Tona lui a demandé de dire que l’avocate était raciste. Ce différend entre Mme Gueye et Mme Tona remonte au moins à septembre 2022, selon les documents.

La situation est devenue infernale, affirme Fatimaty Gueye. L’intimée Tona ne cesse de me crier dessus, de m’abuser verbalement et de me raccrocher subitement au nez en pleines séances de travail , déclare-t-elle dans les documents.

Elle affirme que depuis mars 2023, Blandine Tona a décidé de l’exclure des réunions du C.A., allant à l’encontre des règles de l’organisation. Ceci fait que depuis quatre mois, le C.A. n’est ni au courant de l’opérationnel ni des finances de la radio, car aucun rapport ne leur est acheminé , poursuit la plaignante.

Un C.A. amoindri

Vers mars 2023, Mme Gueye affirme qu’elle a aussi découvert qu’elle était enceinte, et que cette situation lui infligeait un stress qui présentait un danger pour sa santé.

Fatimaty Gueye reproche aussi à Blandine Tona d’avoir partagé le rapport réalisé par Laurelle Harris, avec les membres de la radio en mars 2023. Celui-ci affirme que trois employés démissionnaires de la radio ont agi par intérêt personnel et fait preuve de préjugés raciaux dans le traitement infligé à la directrice générale peu après son embauche.

Dans ses documents, Mme Gueye soutient aussi que Blandine Tona a tenu un vote truqué avec un C.A. amoindri de seulement cinq membres afin d’obtenir son licenciement. Elle a alors reçu une lettre de cessation d’emploi sans préavis le 20 juillet.

Depuis l’élection de 2022, le conseil d’administration aurait perdu au moins quatre de ses neuf administrateurs, affirme-t-elle.

L’administrateur Ibrahima Sory Diallo a confirmé à Radio-Canada qu’il a démissionné le 6 juin 2022. De même, l’administrateur Adjété Yacinthus a aussi confirmé à Radio-Canada avoir démissionné en juin 2023.

Radio-Canada n’a pas pu confirmer deux autres départs. Cependant, les documents de Fatimaty Gueye indiquent que l’administratrice Besse Sady est partie le 23 juin 2023, et que le vice-président Papa Ibrahima Soumbounou est parti le 19 mai 2023.

La personne la plus abusive que j’aimais rencontrée

Si les documents de Cour ne contiennent pas la version des faits de la présidente du conseil d’administration de la radio et de la radio elle-même comme personne morale, ils fournissent certains indices sur les comportements que le C.A. reprochait à Mme Gueye.

L’une des pièces justificatives fournies par la directrice générale est un courriel de Blandine Tona adressée aux autres membres du C.A. à la radio, dont Mme Gueye était en copie, où elle demande aux autres administrateurs de prendre le relais de la surveillance des comportements vils et méprisables de la directrice.

Ouvrir en mode plein écran Blandine Tona est la présidente du C.A. d'Envol. Photo : Radio-Canada

Mme Tona affirme que la directrice est la personne la plus abusive que j’ai jamais rencontrée , avec une méchanceté sans borne .

Un autre document présente une résolution du C.A. restreint suite à la crise entre la directrice générale et la présidente . Il indique : beaucoup de faits ont été rapportés. Cependant, ceux qui ont pu être investigués n’ont pas permis au C.A. de corroborer les allégations d’humiliation, de harcèlement et d’intimidation de la directrice générale .

Les investigations ont révélé des manquements graves et inacceptables sur la nature et le contenu des échanges entre l’employeur et son employée. Le C.A. invite donc la directrice générale à présenter une lettre d’excuse avec promesse que les manquements observés ne se répéteront plus , poursuit le document de Cour.

Il invite la présidente à présenter ses excuses pour du langage inadéquat dans une communication. Il demande aussi une note formelle interdisant à la directrice générale d’enregistrer les personnes sans leur consentement et une demande que la directrice générale détruise tout enregistrement de personnes effectué sans leur consentement.

Le document montre que les administrateurs lui ont aussi demandé de ne plus commenter le fonctionnement du C.A. Dans une autre pièce justificative, Fatimaty Gueye dément presque toutes ces affirmations.

La police intervient

La police a été appelée lors du congédiement de Fatimaty Gueye. Un courriel de Stephen McIntosh, l’avocat de Mme Gueye affirme que le choix de l’expulser de la radio par la force de la police n’était pas dans l’intérêt de la radio .

Dans un affidavit, Mme Gueye affirme que [Blandine] Tona avait demandé l’intervention de la police et deux policiers sont venus pour m’enlever, une femme enceinte de 42 ans, du bureau d’Envol, devant les autres employés d’Envol. On m’a traitée carrément comme une criminelle.

Cela confirme une information obtenue par Radio-Canada l'été dernier. Le Service de police de Winnipeg avait indiqué le 8 août par courriel être effectivement intervenu aux bureaux d’Envol le 20 juillet après un appel concernant une perturbation .

Après avoir parlé à toutes les parties, c’est lié à une affaire interne continue en rapport au travail. Aucune accusation n’a été déposée, des conseils ont été donnés aux parties et il n’y a pas eu de blessures , détaillait la porte-parole de la police, Dani McKinnon.

Vendredi, Blandine Tona et Fatimaty Gueye ont indiqué qu’elles n’avaient pas de commentaire à faire sur le litige.

