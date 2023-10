Un livre célèbre l’écriture créative d’étudiants universitaires autochtones

Mika Lafond et Bill Robertson, deux Saskatchewanais ont annoncé la publication la semaine prochaine d’un livre pour célébrer l’écriture créative d’étudiants universitaires autochtones.

Titré , « My Family, My People » soit « Ma famille, mon peuple », ce livre est une anthologie d'écrits d'étudiants du programme de formation des enseignants autochtones de l'Université de la Saskatchewan.

La rencontre entre les deux auteurs remonte à 20 ans. À l’époque, Mika Lafond était mère célibataire de deux enfants inscrits au Programme de formation des enseignants autochtones, au Indian Teacher Education Program, à l’Université de la Saskatchewan.

Membre de la Première Nation Crie de Muskeg Lake en Saskatchewan, elle décide de suivre le cours d'écriture créative enseigné par Bill Robertson. En effet, à ce cours, les étudiants sont encouragés à écrire sur leur vie, souvent pour la première fois.

Créer cette communauté de soutien est vraiment important. Et dans le cours d'écriture créative, lorsque vous partagez quelque chose de personnel, une connexion s'établit automatiquement avec quelqu'un qui l'entend et dit : "oh, je ne suis pas le seul à vivre ça, dans la vie" , souligne Mme Lafond.

Mika Lafond, co-auteure du livre My Family, My People, est aujourd'hui formatrice au programme Indian Teacher Education Program et termine son doctorat.

Mme Lafond est aujourd'hui formatrice au programme Indian Teacher Education Program et termine son doctorat.

Je sais que cela ouvre toutes sortes de portes à nos étudiants, mais c'est aussi un espace sûr pour partager votre voix en tant qu'étudiant autochtone , note Mme Lafond.

De son côté, M. Robertson est à la retraite. Mais ils ont fait à nouveau équipe pour co-éditer cette nouvelle anthologie.

Il s'agit d'une compilation de plusieurs années d'écriture des étudiants qui ont suivi le cours. Selon M. Robertson, la plupart des textes portent sur la vie des élèves, mais celle-ci est influencée par l'histoire et l'actualité.

Un certain nombre de poèmes ont été écrits dans l'ombre de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues, des pourparlers de réconciliation, de Colten Boushie, tous ces événements se produisaient au moment où ces étudiants écrivaient ces textes , indique-t-il.

Le lancement est prévu dans la soirée du mercredi 11 octobre prochain, à la librairie McNally Robinson de Saskatoon.

Mika Lafond et Bill Robertson espèrent que cela inspirera une nouvelle génération de jeunes autochtones à trouver leur voix.

Cela a été une expérience joyeuse. Ce que nous voulions faire, c'était créer un espace sûr où les étudiants des Premières Nations pourraient raconter leurs histoires, qui ils sont, ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu , précise Bill Robertson.

La publication de livre entre dans le cadre du programme de formation des enseignants autochtones au Indian Teacher Education Program, à l’Université de la Saskatchewan. À noter que cette anthologie en est à sa troisième édition.

Avec les informations de Jason Warick