La SFM ne veut plus acheter l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface

La Société de la francophonie manitobaine (SFM) ne souhaite plus acheter l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface, situé au 219 Provencher. Une proposition en ce sens sera débattue jeudi prochain lors de l’assemblée générale annuelle de l'organisation.

L’achat du 219 Provencher avait été envisagé au printemps 2021, en partenariat avec Manitoba Possible. L’entente a cependant volé en éclats au printemps dernier, quand l’organisme d’aide aux personnes en situation de handicap a décidé de se retirer des négociations relatives à la vente du bâtiment.

La SFM privilégie dorénavant fortement l’option selon laquelle la Ville [de Winnipeg] conclut un accord de location de cette propriété avec des partenaires communautaires , selon la proposition qui sera abordée (Nouvelle fenêtre) lors de l’assemblée générale la semaine prochaine.

On avait proposé de l'acheter, mais c’était vraiment parce que les autres options n'étaient pas sur la table à l’époque , affirme le directeur général de la SFM , Daniel Boucher, pour expliquer ce changement de position.

La question a été abordée par la SFM et divers groupes qui s’intéressent à ce dossier, comme les Ami.e.s du carré civique de Saint-Boniface, l’Association des résidents du vieux Saint-Boniface, Héritage Saint-Boniface ou les locataires actuels de l’ancien hôtel de ville.

Ils en sont arrivés à la conclusion que tout le côté location est beaucoup plus bénéfique , selon Daniel Boucher.

On veut garder la Ville et on veut s'assurer que l'édifice demeure quand même un édifice public. On veut enlever toute cette notion d'achat pour donner une responsabilité civique à la Ville et entrer dans une entente avec elle, soit vers une location, soit d’autres options qui pourraient être possibles.

De nouvelles consultations lancées par la Ville

Parallèlement, Winnipeg a lancé en début de semaine de nouvelles consultations (Nouvelle fenêtre) sur l’avenir du 219 Provencher et de la caserne de pompier, située 212 rue Dumoulin. La Ville est toujours propriétaire des deux bâtiments.

À travers ces consultations, l’administration municipale cherche à comprendre à quel point ces deux édifices sont importants pour la communauté francophone.

Elle prend d’ailleurs une approche inhabituelle en demandant des anecdotes personnelles et sentimentales. En effet, la Ville demande aux gens de lui raconter des histoires au sujet de la caserne de pompiers ou de l'hôtel de ville de Saint-Boniface et dites-nous ce qui les rend spéciaux à vos yeux .

Les lieux sont importants parce qu'ils ont une signification pour les personnes qui y vivent. Cette signification se construit à travers les liens et les histoires , insiste la Ville dans son introduction.

Contactée pour avoir plus de précisions concernant le choix de cette approche, la Ville de Winnipeg n’a pas été en mesure de nous répondre avant publication.

Aucune date précise n’est indiquée concernant la fin de la consultation, mais selon le calendrier établi, l’examen des commentaires se fera au début de l’année prochaine.