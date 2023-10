Chirurgies au privé : le CUSM et deux partenaires se privent d’économies de 30 millions

Lorsqu’elles ont obtenu leur permis d’exploitation d'un centre de chirurgie privé du ministère de la Santé, en avril dernier, les sœurs Marie et Perry Gdalevitch avaient bon espoir de décrocher des contrats auprès d’établissements de santé.

Et particulièrement au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), au centre-ville de Montréal, qui cherche à réduire ses listes d’attente en sous-traitant au privé.

Elles ont proposé leurs services pour une portion des 30 000 heures de chirurgie réparties sur cinq ans.

Or, selon les informations affichées sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le contrat a été octroyé à un autre centre médical spécialisé (CMS) pour 53 millions de dollars. Ce montant est plus élevé de près de 10 millions par rapport aux soumissionnaires les plus bas, selon les calculs du CUSM .

C’est quand même ridicule, un écart aussi important s’indigne la Dre Perry Gdalevitch.

Tout le processus nous donne l'impression que ce n’est pas fait pour servir ni les patients, ni les chirurgiens, ni la poche des gens qui payent les impôts au Québec.

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

Dans une lettre transmise le 20 septembre, le CUSM indique que pour être habilité à conclure une entente, le CMS doit, au moment de déposer sa soumission, détenir […] son accréditation d’Agrément Canada . L’exigence figurait au devis de l’appel d'offres.

L’agrément est un processus d’évaluation des organismes de santé et de services sociaux par rapport à des normes d’excellence pour déterminer ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. Agrément Canada est un organisme indépendant.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), on explique que la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que l’exploitant d’un CMS doit, dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis, obtenir cet agrément.

Dans une autre portion de l’appel d’offres du CUSM destinée au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, la soumission des sœurs Gdalevitch était également la plus basse des cinq soumissionnaires. Chirurgie Dix30 a obtenu le contrat de 9,1 M $ pour réaliser, au cours des cinq prochaines années, environ 2150 chirurgies en orthopédie et en plastie.

Trois autres fournisseurs qui avaient obtenu leur permis de CMS ces derniers mois ont été disqualifiés.

La partie qu’on trouve la plus frustrante, c’est que […] tout ce processus-là a duré des mois. On a travaillé pendant l’été pour pouvoir être capables de commencer cet automne à rattraper des chirurgies, et en attendant, il n'y a rien qui bouge parce que là, c’est de la chicane partout , se désole la Dre Perry Gdalevitch.

La Dre Perry Gdalevitch, chirurgienne en plastie

Selon elle, la meilleure solution dans ma tête, c’est qu’on retourne au gré à gré [...]. Laissez les hôpitaux faire des contrats avec des CMS : il y en a pour tout le monde .

Au CUSM , la porte-parole Evelyne Dufresne explique par courriel que l’obligation d’être agréé par Agrément Canada était clairement identifiée dans les documents d’appels d’offres et, durant ce processus, le CUSM n’a reçu aucune question de la part de fournisseurs potentiels à ce sujet .

Mme Dufresne ajoute que la détention de l’accréditation d'Agrément Canada représente un gage de qualité auquel on se fie pour assurer des soins adéquats, sécuritaires et de qualité . Par conséquent, il a été jugé impératif de prévoir que le CMS soit titulaire de l’accréditation d’Agrément Canada.

Une exception au CUSM

D’autres établissements de santé n’exigent pas de leurs sous-traitants qu'ils détiennent un agrément dès le départ.

Au CISSS de Laval, par exemple, aucun agrément n’est exigé dans le cadre d’un appel d’offres en cours de plus de 40 M $ pour des chirurgies similaires à l’appel d’offres du CUSM .

Même chose au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, qui s’apprête à octroyer plus 80 M $ de contrats de sous-traitance. À défaut de détenir le certificat d’Agrément Canada au moment du dépôt des soumissions, le prestataire de services s’engage à l’obtenir dans un délai de trois ans suivant la délivrance de son permis de CMS , indique-t-on.

Les établissements de santé du Grand Montréal sont engagés depuis cet été dans un virage destiné à confier au privé plus de 600 000 interventions médicales d’une valeur de près de 500 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.

Cette démarche ne se fait pas sans faux départ puisque des établissements ont depuis lors annulé ou renoncé à sous-traiter aux cliniques privées.

Disqualifié pour quelques jours de retard

Dans un autre appel d’offres pour des chirurgies en ophtalmologie, le CUSM a également écarté un fournisseur parce qu’il a obtenu de l’Autorité des marchés publics (AMP) son autorisation de soumissionner pour des contrats publics une semaine après la date limite du dépôt des soumissions.

IPM Institut de poly-chirurgie de Montréal inc. était le plus bas soumissionnaire de l’appel d’offres du CUSM , dont une portion était destinée au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et au CIUSSS de l’Ouest-de l’Île-de-Montréal.

Au total, le CUSM et les deux CIUSSS devront verser 19 M $ de plus que les 40,7 M $ déposés par IPM pour réaliser plus de 56 000 interventions chirurgicales en cinq ans.

L’Institut de l'œil de Montréal (Groupe Vision / Lasik MD) et Chirurgie Dix30 ont notamment obtenu les contrats.

Au CUSM , la porte-parole Evelyne Dufresne précise que depuis le 2 juin 2023, toute entreprise qui souhaite conclure des contrats publics ou des sous-traitances publiques doit, si le contrat comporte une dépense égale ou supérieure à un million de dollars, faire une demande auprès de l’AMP afin d’obtenir une autorisation de contracter . Cette autorisation doit être détenue à la date du dépôt de la soumission dans le cadre d'un appel d'offres public.

Des médecins mécontents

Dans une communication récente à la direction du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, une vingtaine de médecins de l’établissement ont exprimé leur profonde inquiétude quant aux contrats.

Les cosignataires rappellent que beaucoup de patients sont à mobilité réduite et qu’ils devront se rendre sur la Rive-Sud ou à Saint-Laurent, à plus de 15 km de l’hôpital. Lorsque Verdun a tenté une collaboration similaire par le passé avec le Dix30 […], cette tentative s’est soldée par un échec retentissant , soutiennent-ils.