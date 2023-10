Accusés de parjure, trois élus de Notre-Dame-de-la-Paix devant la justice

Le dossier de la mairesse de Notre-Dame-de-la-Paix, Myriam Cabana, du conseiller François Gauthier et de l’ex-maire, Daniel Bock, est revenu devant la justice, vendredi à Gatineau. Les trois font face à des accusations de parjure.

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) a révélé plus tôt cette semaine, par le biais d’un communiqué, que c’est son enquête qui a permis d’obtenir la preuve afin de soutenir ces accusations.

Les trois accusés ont plaidé non coupable.

Dans le Code criminel, on définit l’accusation de parjure comme quiconque fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment . La peine maximale prévue pour ce crime est de 14 ans d’emprisonnement.

Une première enquête en déontologie en 2021

L’enquête de l’ UPAC se base sur des accusations autorisées le 31 mars dernier contre Daniel Bock, Myriam Cabana et François Gauthier. Dans la dénonciation, on peut lire que les faits seraient principalement survenus les 5 et 6 mai 2021, à Notre-Dame-de-Bonsecours, alors que les trois élus étaient sous serment.

Ces deux jours-là, les trois accusés témoignaient devant la Commission municipale du Québec, lors d’audiences tenues à Notre-Dame-de-Bonsecours. Daniel Bock, qui était conseiller à ce moment, était accusé de deux manquements au Code d’éthique et de déontologie, une enquête au terme de laquelle il a été blanchi.

On reprochait notamment à Daniel Bock de s’être placé en conflit d’intérêts lors d’un vote pour exproprier une parcelle du 59, rue St-Pierre. Le terrain en question était voisin de la ferme de pommes de terre dont il était le gestionnaire. C’est en lien avec cette allégation que Myriam Cabana, qui était alors conseillère, et François Gauthier ont été appelés à témoigner.

Ouvrir en mode plein écran Myriam Cabana était conseillère au moment des faits qui lui sont reprochés. Elle a été élue mairesse en novembre 2021. Photo : Source : Facebook de Myriam Cabana

En 2014, Daniel Bock avait obtenu la permission de poser une conduite d’irrigation dans le fossé longeant le 59, rue St-Pierre, fossé situé dans l’emprise municipale. Mais Daniel Bock a effectué les travaux sans faire appel à un ingénieur, à la suite de quoi ses voisins se sont rendu compte que le fossé avait été mal reconstruit, et que les tuyaux empiétaient sur leur propriété.

La Municipalité a ensuite entrepris des travaux pour recreuser le fossé, en 2020, ce qui a eu pour effet de restreindre la largeur de la route adjacente et donc, de nuire à la sécurité des automobilistes.

C’est pour être en mesure d’élargir la route, mais aussi de contrecarrer des procédures judiciaires lancées contre la Ville par les propriétaires du 59, rue St-Pierre, que le conseil municipal a finalement adopté une résolution pour exproprier une parcelle du terrain, soit la portion où les conduites d’irrigation avaient été installées.

Au terme de l’enquête de la Commission municipale en juin 2021, le juge a toutefois conclu que Daniel Bock ne s’était pas placé en conflit d’intérêts en participant à ce vote, puisqu’il n’était pas actionnaire de la ferme voisine du 59, rue St-Pierre, bien qu’il l'ait été par le passé. Daniel Bock était plutôt rémunéré comme un salarié au moment de l’expropriation.

Ouvrir en mode plein écran C'est la plainte de la propriétaire du 59, rue St-Pierre qui a mené aux accusations de parjure. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Une nouvelle plainte

L’affaire aurait pu être classée, mais la propriétaire du 59, rue St-Pierre a déposé une nouvelle plainte en mars, qui a mené à l’enquête de l’ UPAC .

Contacté par Radio-Canada, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui agit désormais à titre de plaignant dans ce dossier, n’a pas voulu dévoiler quelles déclarations de Myriam Cabana, François Gauthier et Daniel Bock ont mené aux accusations de parjure. Le DPCP préfère attendre que la preuve soit divulguée au cours des prochaines comparutions.

Notons également qu’une deuxième accusation dont Daniel Bock fait l’objet est liée à une déclaration sous serment qu’il aurait faite le 19 janvier 2023, à Ripon.

Ce jour-là, selon un procès-verbal, Daniel Bock subissait un interrogatoire en lien avec une poursuite civile intentée par la propriétaire du 59, rue St-Pierre contre l’entreprise qui possède la ferme voisine. Radio-Canada n’a pas été en mesure d’avoir plus de détails sur ce litige. L’enregistrement de l’interrogatoire a d’ailleurs été déposé comme preuve dans le dossier de parjure.

Depuis la construction des tuyaux d’irrigation, la plaignante a intenté plusieurs recours judiciaires à ce sujet, tant bien au civil qu’au criminel.

Les trois accusés reviendront en cour le 27 octobre prochain.