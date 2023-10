Un Abitibien en charge du développement de l’ultimate au Québec

L'Amossois d'origine Jean-Benoît Mercier occupe depuis peu le poste d’agent de développement à la Fédération québécoise d’ultimate.

L’ultimate est ce sport d’équipe qui se joue à l’intérieur ou à l’extérieur à 4 contre 4, à 5 contre 5 ou encore à 7 contre 7. L’objectif est de faire progresser un disque volant de type Frisbee par la passe jusqu’à la zone de but adverse.

Aujourd’hui âgé de 23 ans, Jean-Benoît Mercier a commencé à manipuler le disque il y a huit ans, alors que l’ultimate en était encore à ses débuts à Amos. Initié au sport par son grand frère Vincent, qui l'avait invité à jouer avec son groupe d’amis, il a saisi... au vol l'occasion qui s'est offerte à lui.

Ce n’était pas encore très connu et j’ai trouvé ça super intéressant. Ensuite, à l’École secondaire d’Amos, je me suis inscrit dans l’équipe du Kodiak et l’entraîneur Frédéric Balleux m’a juste fait poursuivre cette passion , raconte Jean-Benoît Mercier, qui réside maintenant à Saint-Hyacinthe.

Depuis quatre ans, Jean-Benoît Mercier s'implique aussi comme entraîneur d'ultimate auprès des jeunes. Photo : Audrey Dionne

Cinq fois aux championnats canadiens

Son talent et sa détermination l’ont mené trois fois aux championnats canadiens comme joueur, dont la dernière fois avec l’équipe de l’Université Laval. Il a aussi conduit deux équipes aux nationaux comme entraîneur, réussissant un exploit en 2022 avec l’équipe Origine Junior de Québec.

On a remporté la médaille de bronze aux championnats canadiens. C’était une des premières fois depuis plus de 12 ans, je crois, qu’une équipe du Québec junior se rendait sur le podium des championnats canadiens , relate celui qui est retourné aux Canadiens en août avec une équipe junior de 7 contre 7.

Poursuivre le développement du sport

Détenteur d’un baccalauréat en intervention sportive, Jean-Benoît Mercier s’apprête à relever de nouveaux défis à titre d’agent de développement à la Fédération québécoise d’ultimate.

En ce moment, mon principal mandat sera de m'occuper de l’Académie québécoise ultimate. C’est un programme qui permet aux différentes associations locales ou régionales de démarrer des activités pour les 6 à 12 ans , explique-t-il.

Jean-Benoît Mercier a joué avec l'équipe ULaval de l'Université Laval. Photo : Apomedia

Dans le fond, l'Académie québécoise ultimate permet aux jeunes de découvrir c'est quoi l’ultimate, de vivre des expériences positives, d’apprendre surtout par le plaisir plus qu’autre chose.

L’ultimate vit déjà une grande croissance au Québec et Jean-Benoît Mercier croit que les valeurs qu’il inculque contribueront à la poursuite de son expansion.