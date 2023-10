Une Canadienne accusée d’avoir participé aux activités de Daech

Une Ontarienne de 29 ans est accusée d'avoir participé aux activités du groupe armé État islamique. Elle a été arrêtée à son retour de Syrie, selon un communiqué de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le 4 avril 2023, à son retour au Canada depuis la Syrie, Ammara Amjad a été arrêtée en vertu d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public en matière de terrorisme. Elle a par la suite été remise en liberté sous caution dans l'attente d'une prochaine comparution. Le 5 octobre 2023, l' EISN de la région du Grand Toronto/du Sud-Ouest a procédé à l'arrestation de Mme Amjad à Milton (Ont.) relativement à sa participation alléguée aux activités de l'État islamique (EI) , précise le communiqué publié vendredi.

Elle fait face à l'accusation suivante : participation à une activité d'un groupe terroriste, en contravention de l'article 83.18 du Code criminel , y ajoute-t-on.

Mme Amjad a comparu devant un juge à Brampton, en Ontario, mais le communiqué ne précise pas la date. Elle a été remise en liberté.

Elle figure au nombre des six femmes qu'Affaires mondiales Canada a accepté de rapatrier et qui sont rentrées en avril. Lors d'une comparution devant la juge Kathryn Hawke à Brampton le 11 avril, Mme Amjad avait été libérée sous caution et soumise à de strictes conditions.