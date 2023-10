Des centaines de demandeurs d’asile continuent de dormir dans les rues de Toronto

Le système de refuges de Toronto est une fois de plus saturé. Près de 300 personnes par jour ne trouvent pas de lit, a indiqué la municipalité jeudi. Par conséquent, des centaines d'individus, parmi eux des demandeurs d'asile, continuent de dormir dans les rues de la ville, dans des campements de fortune ou dans des églises.

Or, vendredi, 92 personnes ont pu déménager de ces abris à Toronto vers des hôtels à Windsor et à Niagara Falls.

Malgré tout, la demande continue de dépasser l’offre dans les refuges de Toronto. La mairesse, tout comme le premier ministre du Canada, se désolent de la situation.

Pas à la hauteur

Bien qu'elle transfère de manière incessante des douzaines de personnes depuis des églises et des parcs vers des refuges, des hôtels ou un logement permanent lorsque cela est envisageable, la Ville est loin de répondre à la demande, a souligné Lindsay Broadhead, responsable des communications de la municipalité.

Nos services ne sont pas à la hauteur en ce moment , a affirmé Mme Broadhead. Ce que nous tentons d'accomplir, c'est d'optimiser au mieux ce que nous pouvons faire et de solliciter le soutien de nos partenaires gouvernementaux d'autres ordres.

Cette a fait les gros titres plus tôt cet été. Or, après quelques semaines d’accalmie, ces demandeurs d’asile sont de retour dans la rue.

Le mois dernier, la Ville a sollicité une subvention supplémentaire de 750 000 $ du gouvernement fédéral pour compenser les églises et les organisations communautaires hébergeant ceux qui étaient dans les rues, mais Mme Broadhead affirme que le gouvernement a manqué la date limite de septembre, forçant la Ville et les organisations communautaires à se débrouiller une fois de plus.

Dans un courriel adressé à CBC Toronto, un porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a déclaré avoir déjà alloué un montant supplémentaire de 97 millions de dollars à Toronto cet été pour aider à fournir un logement temporaire aux demandeurs d'asile. Au-delà de cela, il déclare travailler en étroite collaboration avec les provinces et les municipalités les plus touchées pour fournir un soutien.

Répondre aux besoins des demandeurs d'asile exige collaboration et engagement. [...] Le gouvernement du Canada a été et continuera d'être présent pour la province de l'Ontario et la Ville de Toronto, mais pour faire face à la crise mondiale des migrations, nous devons bénéficier d'une pleine implication de tous les niveaux de gouvernement.

Le 25 septembre, IRCC a indiqué qu'il disposait de près de 3500 chambres d'hôtel dans six provinces pour le logement temporaire des demandeurs d'asile.

L'église peine à fournir un abri aux demandeurs

À l'église Dominion Church International à North York, des volontaires hébergent des centaines de demandeurs d'asile depuis l'été, mais affirment avoir dû refuser plus de 100 personnes, mercredi soir.

Ouvrir en mode plein écran Environ 150 personnes dorment chaque nuit à l'église Dominion Church International de North York. Photo : Radio-Canada / Ivan Arsovski/CBC

Miriam Kutesa, la responsable du site, affirme que l’incertitude à laquelle font face les demandeurs d’asile sans-abri l’inquiète. Nous sommes anxieux, nous sommes nerveux, nous ne savons pas où ils peuvent aller.

De son côté, le révérend Eddie Jjumba, bénévole à l'église, affirme avoir reçu jeudi la confirmation de la part d' IRCC qu'environ 92 personnes seront logées dans des hôtels de Windsor et de Niagara Falls.

M. Jjumba a salué la démarche mais affirme qu'elle ne résout pas la cause profonde du problème. Il explique que les 92 lits ainsi libérés seront tous occupés dès vendredi.

Ouvrir en mode plein écran Le pasteur Eddie Jjumba est bénévole. Photo : Radio-Canada / Oliver Walters/CBC

Nous avons toujours un problème sérieux de personnes qui n'ont pas un espace [réel], c'est la même chanson que nous chantons depuis les deux derniers mois , a-t-il déclaré.

Bonne nouvelle

John Mochma affirme faire partie de ceux qui se rendront à Windsor. Il a qualifié le déménagement de bonne nouvelle . De plus, il affirme ne voir aucun inconvénient à s'éloigner de Toronto.

Les gens [concernés] étaient très heureux. [...] Nous remercions Dieu , a-t-il déclaré.

Ouvrir en mode plein écran John Mochma fait partie de ceux qui ont été transférés hors de la ville. Photo : Radio-Canada

La seule chose dont j'ai besoin est [...] un endroit pour dormir et me réveiller , a-t-il ajouté, précisant qu'il est prêt à travailler et à payer ses impôts.

Outre l'église, de nombreux demandeurs d'asile dorment à l'extérieur du bâtiment central d'admission de Toronto au 129 rue Peter.

Ayodele Ahmed en fait partie. Il indique qu'il dort devant le bâtiment central d'admission depuis son arrivée du Nigeria mardi.

M. Ahmed affirme qu'on lui a dit d'attendre que le centre d'admission de la Ville l'appelle et lui donne des instructions sur où aller ensuite, mais exactement quand cet appel arrivera est incertain.

Puisque nous n'avons pas le choix pour le moment, il n'y a rien de plus que nous puissions faire. [Nous devons] attendre que le gouvernement fournisse de l'aide , a déclaré M. Ahmed.

Ouvrir en mode plein écran Ces demandeurs d'asile sans-abri font la file vers un autobus qui les transportera vers Niagara Falls ou Windsor. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC

Inacceptable , selon Justin Trudeau

Chaque jour, les refuges de la Ville doivent refuser l’accès à des sans-abri par manque de lits. Selon la mairesse de Toronto, Olivia Chow, la moitié de ces personnes sont des demandeurs d’asile et des réfugiés. Le gouvernement municipal en héberge près de 5000 à titre provisoire, dit-elle. Sur son site Web, la Ville a enregistré 9988 personnes ayant utilisé ses refuges au cours des trois derniers mois qui n’ont toujours pas été transférées dans un logement permanent.

J’en suis désolée , a-t-elle déclaré. La Ville a tout fait ce qu'elle pouvait. [...] Nous avons besoin des gouvernements provincial et fédéral, en particulier du gouvernement fédéral, pour intervenir et aider.

Lors d'une conférence de presse à Vaughan jeudi, interrogé sur le fait que des demandeurs d'asile dorment toujours dans les rues de Toronto, le premier ministre Justin Trudeau a qualifié la situation d' inacceptable .

Ouvrir en mode plein écran Justin Trudeau était de passage à Vaughan, en banlieue de Toronto, jeudi. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Nous savons qu'il y a encore du travail à faire, donc nous allons continuer à être là, à travailler avec la Ville de Toronto, et nous continuons également à demander au gouvernement provincial de faire face à ses responsabilités pour s'assurer que les plus vulnérables sont soutenus et logés.

Alexandru Cioban, porte-parole du ministre du Logement provincial Paul Calandra, a déclaré dans un communiqué vendredi que le gouvernement a récemment annoncé un complément de 26,42 millions de dollars au programme d'aide au logement Canada-Ontario.

M. Cioban a déclaré que ce financement aidera des milliers de personnes à Toronto à déménager dans un logement permanent.

Historiquement, le gouvernement fédéral contribue aux deux tiers du coût de ce programme, et pour respecter cet engagement visant à aider encore plus de personnes à déménager dans un logement permanent, nous continuons de demander au gouvernement fédéral de financer sa part , indique le communiqué.

