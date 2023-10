Avant Northvolt, il était une fois la dynamite!

Il est installé sur une petite chaise et regarde la rivière Richelieu, presque trop étincelante en cet étrange été qui s’éternise. Il attend, patient, que ça morde au bout de sa canne à pêche. « Parfois, on prend de l’achigan, parfois de l’anguille, de la carpe, de la barbue », dit André Jacques, 78 ans. « Mais je remets tous les poissons à l’eau. »

Au lieu de rester entre les quatre murs de son appartement, l’éleveur de chevaux, aujourd’hui à la retraite, vient ici tous les jours. C’est l’ancien quai de la poudrière, c’est là qu’ils embarquaient la dynamite sur les bateaux, à l'époque . L’usine demeurera en place jusqu’à l’annonce de sa fermeture, en 1998.

Ouvrir en mode plein écran On aperçoit, sur la droite, la goélette destinée au transport de la dynamite, accostée au quai de bois à Saint-Basile-le-Grand. La photo, qui date de la fin des années 1960, est une gracieuseté de la Société d'histoire et de généalogie de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, collection Gilles Plante. Photo : Radio-Canada / Société d'histoire et de généalogie de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire

Derrière le quai, l’immense terrain en friche où sera construite la future usine de batteries Northvolt, résultat du plus grand investissement manufacturier de toute l'histoire du Québec , selon le premier ministre Legault.

Nous sommes à McMasterville, qui tient son nom de William McMaster, président de la Canadian Explosives Limited de 1910 à 1925.

À chaque époque ses enjeux industriels. Si la dynamite a eu ses heures de gloire, aujourd’hui, la batterie est au cœur du combat pour le climat pour un transport tout électrique, question que l’été demeure dans son lit et ne fasse pas fondre nos hivers. Sur le Richelieu en ce début d'octobre, on se fait bronzer en maillot de bain sur le pont des bateaux à moteur, les enfants jouent dans l’eau. Est-ce normal, docteur?

Ouvrir en mode plein écran Wakeboard sur la rivière Richelieu à Saint-Basile-le-Grand. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En 1870, sur ce même terrain, on fabriquait une dynamite à la fine pointe des connaissances de l’époque. Les travaux les plus dangereux étaient payés 40 sous par jour. L’explosif devait servir à développer un nouveau mode de transport : le train. On en avait besoin pour construire des voies ferrées dans des terrains inhospitaliers. Bref, on dynamite les obstacles pour permettre au train de poursuivre son chemin.

À l’orée de la Seconde Guerre mondiale, la Hamilton Powder roule fort. La dynamite fabriquée sur le bord du Richelieu est très demandée. On doit même faire venir des travailleurs expérimentés de l’usine Nobel en Écosse. Avec Northvolt, la région n'en sera pas à son premier contingent de travailleurs immigrants.

Dans le cahier numéro 26 de la Société d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, publié en juin 1988, un certain Pierre Lambert écrit : La paroisse tirait des bénéfices de plus en plus importants de l’évaluation des immeubles de la Hamilton Powder qui atteint, en 1907, 78 000 dollars .

Ouvrir en mode plein écran Photo de l'usine prise en 1918 par Wm. Notman & Son. Elle provient de la collection du Musée McCord Stuart. Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Lambert relate que dans une lettre adressée à la municipalité, rédigée en anglais seulement, les dirigeants de la compagnie plaident qu’ils paient trop de taxes et demandent des exemptions. Ils font valoir les sommes considérables payées en salaires et les marchandises achetées aux habitants de la municipalité . La municipalité accepte et, pendant plus de 10 ans, la Hamilton Powder paiera 100 $ de taxes annuellement.

Plus d’un siècle plus tard, c’est une rhétorique similaire, mais les chiffres sont plus impressionnants. Les gouvernements Trudeau et Legault ont annoncé des investissements de 7,3 milliards de dollars afin d'attirer l'entreprise suédoise au Québec.

On prévoit que l’apparition de l’usine sera synonyme de 3000 emplois.

Dans la jolie petite église de Saint-Basile-le-Grand, municipalité voisine de McMasterville où sera construite la majorité des installations de Northvolt, le temps semble s’être arrêté. L’église n’a pas changé depuis sa construction en 1876 , nous fait remarquer Richard Pelletier, un retraité qui dirige, depuis 2006, la Société d’histoire de Saint-Basile.

Il pointe du doigt les voûtes en lattes de bois. Celui qui connaît par cœur l’histoire du coin se réjouit du nouveau chapitre qui s’annonce.

Ouvrir en mode plein écran L’historien Richard Pelletier dans l’église de Saint-Basile-le-Grand. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il n’y a jamais rien de parfait, mais on était rendu là. C’était de plus en plus difficile de faire vivre la ville avec les taxes des citoyens uniquement. Il y a des limites à ce que les gens peuvent payer.

M. Pelletier s'est installé à Saint-Basile-le-Grand au début de sa carrière. Il travaille alors pour le Canadien National et bénéficie, comme tous les employés, d'une passe de train gratuite. Un luxe pour l'époque.

Le passionné d’histoire explique d’ailleurs que Saint-Basile existe grâce au train. Jusqu’à la construction du chemin de fer, tout se passe près de la rivière. Les gens ici sont isolés. Ils n’ont même pas d’église. L’arrivée en 1836 de la première ligne de chemin de fer public du Canada, construite par la Compagnie du chemin à lisses de Champlain et du Saint-Laurent, entre Saint-Jean-sur-Richelieu et La Prairie, va tout changer.

Cette même ligne qui a été décisive dans le choix de l’endroit où pourrait s’établir Norfolk, aujourd’hui.

Ouvrir en mode plein écran Un cycliste traverse la voie ferrée qui mène à Saint-Basile-le-Grand. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À l’époque, la ligne relie Montréal à la vallée de la rivière Hudson, aux États-Unis. L’entreprise est financée par des marchands montréalais, dont John Molson. Les trains roulent sur des rails en bois.

Malgré l’arrivée du chemin de fer, explique M. Pelletier, Saint-Basile-le-Grand demeure peu peuplée et principalement un territoire agricole jusqu’à l’époque du développement des banlieues. Dans les années 1960, il y a un boom démographique. Le maire de l’époque, Jean-Charles Michaud, prévoit même qu’il faudra construire six à sept églises pour accommoder les nouveaux venus , raconte en souriant M. Pelletier.

Évidemment, il n’y a pas eu de construction d’églises. La Révolution tranquille est arrivée. Mais, tout de même, au presbytère, on nous dit que plus de 200 personnes par semaine assistent toujours à la messe dans l’église en pierres des champs célébrée par un tout nouveau curé qui vient du Congo.

Ouvrir en mode plein écran Les membres du club de marche de Saint-Basile-le-Grand. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Saint-Basile-le-Grand a d’ailleurs toujours des allures de bourgade paisible. Sur la grande galerie de l’ancienne maison du forgeron, voisine de l’église, des membres du club de marche se bercent en prenant un café vendu 2 $ par le réparateur de machine à café qui s’est installé dans la maison patrimoniale. Il a acheté quelques chaises et quelques tables pour permettre à ses voisins d’avoir un lieu pour se retrouver.

On n’a rien à Saint-Basile. Pas de restaurant, pas de café , explique, désolée, Paule Saint-Laurent, une retraitée de l’armée canadienne, sur sa chaise berçante. J’espère qu’avec la venue de l’usine on va l’avoir, notre petit café. J'aimerais aussi qu’il y ait un Tigre géant ou un Rossy qui ouvre , ajoute-t-elle.

À McMasterville, Raymond Perron, 87 ans, attend patiemment que sa partenaire de cartes qu’il a rencontrée en faisant de la danse en ligne vienne le chercher à la résidence pour personnes âgées, voisine du futur terrain de Northfolk. Ils vont jouer à la canasta. Gripette, Perron me confie en riant que sa partenaire est une mauvaise perdante , mais que lorsqu’on range le paquet de cartes, elle redevient fine .

La construction de l’usine de batteries enchante Raymond Perron. J'ai toujours aimé la construction. Quand ça va commencer, je vais tirer ma chaise sur le bord du terrain et les regarder travailler.

Ouvrir en mode plein écran (Gauche à droite) David Grégoire et Noah Daigle à proximité du terrain où sera construite l’usine. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En face de la résidence, sur le bord du quai, deux jeunes cégépiens de 18 ans profitent de la vue paisible sur la rivière et de la douceur inattendue de cette journée d’octobre digne de juillet. Assis sur la valise de leur voiture, Noah Daigle et David Grégoire sont beaucoup moins enjoués par la promesse d’action dans ce coin de pays tranquille.

Noah dit : Il manque déjà du monde partout pour travailler. Comment ils vont faire pour trouver leurs employés? Son ami David évoque le trafic déjà lourd sur la 116 et ajoute : L’environnement va être scrappé.

Gageons qu'ils ne poseront pas leurs chaises à côté de celle de M. Perron lorsque la construction aura lieu.