Des joueuses de volleyball professionnelles visitent des écoles de la région de Calgary

Deux anciennes volleyeuses d’Équipe Canada, Megan Cyr et Kristen Moncks, visitent des écoles de la région de Calgary pour y enseigner des techniques pratiques et mentales afin de briller dans le volleyball.

À Airdrie, l’École des Hautes-Plaines et son équipe de volleyeuses séniors font partie des chanceuses qui ont pu bénéficier de cette expérience. Pendant trois heures, Megan Cyr et Kristen Moncks ont montré de nombreuses astuces pour mieux performer.

Ces séances d'entraînement sont une façon de redonner à leur sport.

« J’adore travailler avec les jeunes athlètes. Je viens d’une petite ville et j’y ai eu la chance de recevoir un entraînement de haut niveau. Je sais que beaucoup d’athlètes n'ont pas accès à ce type d'entraînement », répond Kristen Moncks lorsqu'on lui demande ce qui la motive à passer ses soirées dans des gymnases d'écoles secondaires.

Pour Megan Cyr, en plus de redonner aux générations futures, c’est une manière de se réconcilier avec ses erreurs passées : « Je pense que j’ai toujours été très dur envers moi-même en tant qu’athlète et j’ai appris un peu trop tard à avoir de la compassion et à accepter mes erreurs comme des occasions d’apprentissages. »

Il faut trouver votre raison de jouer. Et la garder tout au long de sa carrière.

L'activité a fait le bonheur des volleyeuses de l'École des Hautes-Plaines.

« Je suis un peu stressée, mais je suis vraiment excité parce que la chance qu'on a eue. On n'est pas une grosse école, on n'a pas vraiment l'opportunité de faire une si grosse activité. Qu'ils aient choisi notre école, que notre coach a réussi à les joindre, c'est génial pour nous autres », souligne Dalia Barriault, élève de 11e année.

Les joueuses avaient hâte de profiter des astuces des deux expertes.

Rachel Ojo, une élève de 12e année, espérait notamment recevoir des conseils pour mieux contrôler le ballon lors de ses attaques. « Je veux améliorer mon coup de poignet », a-t-elle confié avant le début de l'atelier.

L’importance de l’aspect mental

Lors d'une entrevue, Megan Cyr a beaucoup insisté sur le côté mental du sport : « On [elle et Kirsten Moncks] est excitées d’enseigner les bases. Mais pour nous, c’est important de transmettre l’importance d’être confortable avec nos erreurs. Il faut apprendre à être à l’aise avec cet inconfort et vraiment le voir comme une opportunité d’apprentissage. »

Pour les deux femmes, un athlète professionnel doit surtout travailler sur sa confiance et son état d'esprit avant tout.