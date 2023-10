La pluie prévue au cours du week-end perturbe les activités de la flambée des couleurs en Estrie.

En fin de semaine, Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour notre région. De 40 à 70 millimètres de pluie sont attendus selon les secteurs. Les précipitations les plus fortes sont attendues samedi soir et dimanche.

En raison de cette mauvaise météo, la Corporation ski & golf Mont-Orford fait savoir sur sa page Facebook que la remontée hybride sera fermée samedi pour toute la journée. Pour dimanche il pourrait y avoir une possibilité d’ouverture.

Le scénario est similaire à Bromont, au mont Sutton et au mont Owl’s Head où les remontées mécaniques et les activités seront annulées samedi.

Les sentiers de randonnée et de vélo de montagne seront ouverts samedi. Toutefois, du côté du mont Sutton et de Bromont, on fait savoir qu’une décision sera prise samedi à savoir si les sentiers de vélo de montagne seront ouverts dimanche.

À Sherbrooke, l'événement Bellevue en couleur est aussi annulé samedi et dimanche.

Le retour du soleil devrait se faire lundi où toutes les activités devront reprendre normalement.