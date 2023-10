La présence d’ours dans la région de Kananaskis force la fermeture de sentiers

Parcs Alberta a émis deux avis de présence d'ours dans deux aires de loisirs populaires dans la région de Kananaskis, à l'ouest de Calgary.

Un des avis a été émis dans l'espace récréatif provincial de West Bragg Creek après l'attaque d'un grizzli.

Cette mesure s'ajoute à la fermeture totale d'une partie de Moose Mountain, située à proximité, où un ours noir a été vu en train de se nourrir d'une carcasse d'animaux à la fin du mois de septembre.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

La zone fermée comprend plusieurs pistes de vélo de montagne, notamment Toothless et Jean Guy on the Rocks.

West Bragg Creek est une destination populaire pour les vététistes, et les sentiers de la région sont également fréquentés par les randonneurs et les cavaliers.

Parcs Alberta rappelle qu’une rencontre avec un ours peut avoir lieu partout dans la région de Kananaskis et à tout moment.

Le 2 octobre, Cody Bilben se préparait à faire une randonnée au lac Elbow lorsqu'il a vu un grizzli dans le parc provincial Peter Lougheed à Kananaskis.

Il a enregistré une vidéo de l'ours qui poursuit un groupe de mouflons d'Amérique le long de l'autoroute 40, alors qu'un cycliste passe au même endroit.

0:57 Cody Bilben se préparait à faire une randonnée au lac Elbow, dans le parc provincial Peter Lougheed, le 2 octobre, lorsqu'il a vu un grizzly sur la route. Photo : Instagram de Cody Bilben

Pour éviter une rencontre surprise avec un ours, Parcs Alberta donne les conseils suivants :

Faire beaucoup de bruit et voyager en groupe

Être conscient de son environnement

Regarder et écouter les ours et leurs signes

Tenir son animal de compagnie en laisse

Avoir un répulsif à ours. S’assurer qu'il est facilement accessible et savoir comment l'utiliser

Avec les informations de Robson Fletcher et Natalie Valleau