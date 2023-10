Les syndicats des enseignants et du personnel de soutien du Cégep de Sept-Îles ont adopté mercredi des mandats de grève à 86 % et 92 %, respectivement.

Ces mandats, identiques entre tous les syndicats du Front commun, autorisent le recours à une grève générale illimitée. L'alliance intersyndicale, qui représente 420 000 employés du secteur public, sollicite depuis septembre des mandats de grève auprès de ses membres.

Les forts taux d’appui des employés du Cégep de Sept-Îles envoient un message clair que l’offre gouvernementale est inacceptable , selon le président du Syndicat des enseignants, Raphaël Rousseau-Mercier.

Québec propose des augmentations salariales de 9 % sur 5 ans pour les employés des secteurs publics.

Sur la Côte-Nord, cette offre ne passe pas. Les salaires ne suivent pas l'augmentation du coût de la vie , déplore le président du Syndicat des employés de soutien du Cégep de Sept-Îles, Luc Turner.

On est dans un contexte sur la Côte-Nord où on se bat contre de grandes entreprises qui offrent de très bons salaires , ajoute-t-il.

Le manque de personnel se fait sentir jusque dans les programmes les plus en vue du Cégep. Selon Raphaël Rousseau-Mercier, des postes d’enseignants sont toujours vacants en technologie minérale et génie électrique, des techniques intimement liées au développement régional.

Il n’y a pas que la question salariale qui mobilise les employés du Cégep. Le manque de ressources pour accompagner les étudiants en situation de handicap inquiète les enseignants, observe Raphaël Rousseau-Mercier.

Ces étudiants-là ont droit à plus d'encadrement et parfois cet encadrement prend plus de temps. Mais ce temps supplémentaire qu'on accorde à ces étudiants, c'est du temps qu'on a de moins pour les autres.