La revue de presse En mode solutions du 6 octobre 2023

EN MODE SOLUTIONS - Voici les liens vers les sujets présentés à l'émission C'est encore mieux l'après-midi.

Au menu cette semaine:

Captage direct de CO2 : Les projets se multiplient. Une usine pilote en Islande retourne dans les roches volcaniques le carbone récupérer dans l'air et un entrepreneur québécois souhaite lancer des projets comparables.

Hydrogène vert : Une entreprise québécoise veut développer un réseau de distribution pour le transport lourd.

D'autres solutions : Des rénovations écoénergétiques gratuites, un pays sans tabac et des trottoirs absorbants.

Captage direct de CO2

Capter le CO 2 dans l’air et l’enfouir : mirage ou solution d’avenir? (Radio-Canada)

Le captage direct de dioxyde de carbone dans l’atmosphère fait de plus en plus parler. Une usine-pilote a vu le jour en Islande et certains voient le Québec devenir un lieu important pour lancer de tels projets.'

Une entreprise de captation de CO 2 envisage de construire une usine dans l’Est-du-Québec (Radio-Canada)

Deep Sky espère construire une dizaine d'usines au Québec d'ici 5 à 10 ans.

Un réseau de distribution d’hydrogène vert pour le transport lourd

Hydrolux veut étendre son projet d’hydrogène vert de Val-d’Or à Rivière-du-Loup (Radio-Canada)

Ouvrir en mode plein écran L'esquisse d'une station d'hydrogène. Photo : Gracieuseté

D'autres solutions

À Calgary et à Edmonton, un programme de rénovation énergétique gagne en popularité (Radio-Canada)

La fondation a récolté 2 millions de dollars, notamment des deux municipalités, ce qui lui permet de rénover 200 maisons à Calgary et à Edmonton.

L’Angleterre envisage l’interdiction progressive de la cigarette (Le Devoir) (Nouvelle fenêtre)

Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, a proposé mercredi de relever d’un an l’âge légal à partir duquel les Anglais peuvent acheter des cigarettes, chaque année, jusqu’à ce que cette pratique devienne illégale

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre britannique lance une proposition pour réduire la consommation du tabac. Photo : getty images/istockphoto / solidcolours

La Ville de Montréal annonce de nouveaux parcs éponge pour prévenir les inondations (Radio-Canada)

Pour les années 2024 et 2025, la Ville envisage l’aménagement d’une trentaine de parcs éponges et l’adaptation de 400 trottoirs éponges.

Montréal aménagera près de 30 parcs et 400 trottoirs pour résister aux pluies (Le Devoir) (Nouvelle fenêtre)