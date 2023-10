La Commission des libérations conditionnelles du Canada refuse d'accorder la libération conditionnelle totale à l’homme qui a poignardé à mort sa femme sur l’avenue Portage à Winnipeg en 1994.

Bruce Stewner, 58 ans, est en semi-liberté depuis janvier 2023 en Colombie-Britannique, où il travaille actuellement comme conducteur d’engins.

La dernière décision, datée du 19 septembre, indique que, bien que Bruce Stewner ait progressé dans la réalisation de ses objectifs de réinsertion, la Commission estime qu’il serait prématuré de lui accorder une libération conditionnelle totale.

En prenant la décision de refuser la libération conditionnelle totale, la commission a pris en compte le fait très simple et direct que vous ne vous sentiez pas prêt à bénéficier d’une libération conditionnelle totale. […] Il est nécessaire que vous vous prépariez correctement à cette forme de libération moins restrictive.

Rappel des faits

Ouvrir en mode plein écran Une photo prise lors du 21e anniversaire de Kelly Lynn. Elle avait 23 ans, à un mois d'en avoir 24, lorsque Bruce Stewner l'a assassinée devant des dizaines de témoins sur l'avenue Portage en mai 1994 Photo : Radio-Canada

Bruce Stewner était accusé de meurtre au second degré et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant 20 ans pour le meurtre, en mai 1994, de son ex-femme, Kelly Lynn Stewner, âgée de 23 ans.

Bruce Stewner l’a poignardée plus de 20 fois en plein jour sur l’avenue Portage, devant le parc Assiniboine, après qu’elle se soit enfuie de leur voiture dans cette rue très fréquentée.

Alors qu’il l’attaquait, Bruce Stewner a dit à sa femme qu’elle le méritait.

Kelly Lynn était séparée de son mari depuis deux mois, et la femme avait obtenu une ordonnance de restrictions contre Bruce Stewner au moment du meurtre.

Bruce Stewner, qui a commencé à purger sa peine en février 1995, a été jugé comme présentant un risque modéré à élevé de récidive, ainsi qu’un risque modéré de violence future, selon la décision de la Commission des libérations conditionnelles.

Il a d’abord bénéficié d’une semi-liberté en 2012, mais est retourné en prison en 2013 après avoir consommé des substances et omis de signaler deux relations intimes.

Il a de nouveau bénéficié d’une semi-liberté en 2016, mais celle-ci a été révoquée après qu’il a omis de signaler des problèmes dans le cadre d’une relation intime qu’il entretenait avec une femme, et parce qu’il avait consommé de l’alcool et menacé une autre personne, selon la décision.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada a indiqué qu’elle avait également refusé la semi-liberté à Bruce Stewner en juin 2020 et en février 2021, à la suite d’un réexamen ordonné en appel.

Ouvrir en mode plein écran Une photo de 2017 montre le tueur condamné, Bruce Stewner. Photo : (Name withheld)

Plus de progrès attendus de sa part

Selon les conditions de sa libération conditionnelle, Bruce Stewner n’est pas autorisé à avoir des contacts avec les membres de la famille de Kelly Lynn.

Il doit signaler immédiatement à son contrôleur judiciaire toutes ses relations intimes, sexuelles ou non, ses amitiés avec des femmes, et tout changement dans l’état de ces relations.

Il n’est pas autorisé à consommer, acheter ou posséder de l’alcool ou des drogues, à l’exception des médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre et utilisés conformément aux instructions.

La décision la plus récente de la Commission indique que Bruce Stewner a modifié son comportement de manière positive, mais qu’il doit acquérir une plus grande crédibilité pour gérer ses émotions de manière saine et productive, compte tenu de ses échecs antérieurs.

Le personnel correctionnel a observé qu’à certaines occasions, Bruce Stewner a réagi aux problèmes de manière exagérée , mais qu’il n’a pas fait preuve d’un comportement belliqueux ou agressif, selon le rapport.

La décision de la Commission des libérations conditionnelles fait également état de préoccupations concernant deux analyses d’urine qui ont révélé une consommation de marijuana, ce que Bruce Stewner a nié.

Toutefois, il a demandé l’autorisation d’obtenir une ordonnance pour de la marijuana afin de traiter des douleurs chroniques, selon le rapport.

Certaines restrictions l'empêchent aussi de se rendre dans certaines communautés de la Colombie-Britannique sans autorisation. Cette décision vise à protéger l'un de ses anciens partenaires avec qui il entretenait une relation dysfonctionnelle.

La Commission encourage Bruce Stewner à travailler avec son agent de libération conditionnelle pour négocier l'autorisation de se rendre dans les communautés concernées.

Avec les informations de Sarah Petz