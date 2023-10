Politique OSIG : des parents qui ont des réserves ont peur de parler

Manifestations vociférantes, accusations d’intolérance, débats houleux sur les réseaux sociaux, récupération politique, prises de position catégoriques : depuis des mois, les politiques sur l’Orientation sexuelle et l’identité de genre (OSIG) dans les écoles soulèvent les passions à droite comme à gauche. Pris dans l’étau de cette polarisation, des voix plus nuancées craignent de participer au débat, par peur des conséquences sociales ou professionnelles.

Ouvrir en mode plein écran Les bibliothèques du Conseil scolaire francophone possèdent des livres qui traitent de la diversité sexuelle, dont des livres qui déconstruisent les clichés liés aux genres. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Certains parents éprouvent des inquiétudes ou des réserves face à la politique sur l' OSIG (SOGI, en anglais) qui a été mise en place pour mettre fin à l’intimidation basée sur l’orientation sexuelle et l’identité du genre dans les écoles. Ils se demandent parfois si certaines mesures vont trop loin, mais ils craignent de poser des questions, de peur de passer pour intolérants.

À preuve : il est difficile, voire impossible, de trouver des parents qui acceptent d'exprimer leur point de vue sans que l’on protège leur identité.

Par écrit, ou par visioconférence, quatre parents dont l’enfant fréquente le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) ont toutefois donné leur opinion. Nous avons voulu leur offrir un espace, loin des débats politiques et des manifestations où, souvent, seuls les points de vue extrêmes sont exprimés.

Les inquiétudes

Je n’ai pas de craintes, j’ai des appréhensions. Je pense que SOGI est quelque chose de positif , affirme d’entrée de jeu Camille (nom fictif), qui est satisfaite des valeurs d’ouverture qui sont proposées à son fils, à l’école. Elle ne veut pas s’exprimer publiquement de peur de perdre des clients comme enseignante au privé.

Camille craint que des enfants soient exposés trop jeunes à la notion de changement de genre. Elle pense à son fils, qui aime beaucoup le rose, les paillettes et les arcs-en-ciel et qui se fait parfois dire qu’il est une fille. Je n’aimerais pas qu’à l’école, il entende par un enseignant qu’il y a des garçons qui préfèrent les choses de filles et que ces garçons sont en fait des enfants trans , confie-t-elle.

Comme d’autres parents, Camille voudrait être mise au courant si son enfant exprimait le désir de changer de prénom ou de pronom. Elle s’inquiète également des messages véhiculés aux plus vieux.

À vouloir trop inclure, j’ai l’impression qu’il y a trop de catégorisations qui sont données aux enfants [...] On pourrait peut-être juste continuer à encourager le fait qu'à la base, on est tous humains.

Dominique (nom fictif), un autre parent dont l’enfant fréquente le CSF , loue le fait que tous les modèles de familles sont présentés en classe, mais a peur qu’en parlant d’identité du genre au primaire, les enfants soient forcés de se définir à un trop jeune âge.

D’autres parents interviewés se demandent aussi quel est l’âge approprié pour discuter de certains concepts comme l’identité du genre. Les élèves sentent le malaise de certains profs, élèves [et] parents. Il y a l'inconfort, mais le dialogue manque encore , confie Alex (nom fictif).

De son côté, Sam (nom fictif) trouve que dans certaines écoles, les questions d’orientation sexuelle et d’identité du genre prennent trop de place dans les discussions, mais tu ne peux pas en parler parce qu'il y a seulement un point de vue qui est respecté, qui est accepté , note Sam.

Un espace sécuritaire

Max (nom fictif) est un adolescent non binaire qui fréquente une école secondaire. Lui aussi a peur d'aborder la question de l'identité du genre, mais avec ses propres parents.

Il comprend la crainte de certains parents, parce que les siens ont aussi des appréhensions. Dans leur milieu culturel, ça n’existait pas , explique ce jeune qui reste profondément attaché à sa communauté culturelle et religieuse.

Ouvrir en mode plein écran Est-ce que Max préférerait être cisgenre et hétérosexuel? « Jamais. Je ne vais jamais vouloir être quelque chose que je ne suis pas. [...] Je ne veux pas changer. » Photo : Radio-Canada

Il doit cacher son orientation sexuelle et son identité de genre à ses parents, qui ont du mal avec toutes ces notions. Il craint leur réaction et le sentiment d'être rejeté par sa communauté.

Il aimerait pouvoir leur dire qu’il est toujours la même personne, même s’il n’est pas hétérosexuel et qu’il ne s’identifie pas au genre attribué à la naissance. C’est juste que vous n’avez pas vu tous les côtés de cette personne. Je vais toujours à l’église, j’aime toujours Dieu, mais je peux faire les deux, je peux être tout ce que je veux être , affirme ce jeune avec confiance.

Contrairement à ce que pourraient laisser entendre certains opposants aux politiques sur l' OSIG , Max trouve qu’il en est très peu question à l’école, mais il sent qu’il y a un espace sécuritaire pour explorer. Il est reconnaissant d’avoir été exposé à différentes catégories, ce qui l’a aidé à se découvrir et à se définir.

Quand le conseil scolaire veut offrir un lieu où l'on se construit

C'est justement cet espace sécuritaire que le CSF veut offrir à toute la communauté scolaire. Pour ce faire, le conseil a nommé Jeanne Musuku à la direction de l'équité et de l'antiracisme, en juin 2023.

Ouvrir en mode plein écran Jeanne Musuku a accepté le poste de directrice de l'équité et de l'antiracisme au CSF parce que les questions de droits de la personne lui tiennent à coeur. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Celle qui oeuvre au CSF depuis plus de 20 ans dit comprendre les inquiétudes de certains parents et rappelle qu’il n’y a aucun programme en classe pour l’éducation à l' OSIG . Il s’agit plutôt de discussions adaptées à l’âge des enfants, assure-t-elle.

Jeanne Musuku croit au rôle de l’école comme espace pour construire les différentes identités des enfants, qu’elles soient liées à la langue, à l’origine culturelle, à la religion ou aux forces et aux intérêts des enfants.

L' OSIG fait partie des marqueurs d’identité , explique la directrice.

Elle croit que l’école enseigne aussi aux enfants à socialiser et que son rôle est de guider les jeunes. L’école n’est pas là pour leur dire : c’est ce que tu es, c’est ça que tu vas être. C’est plus les guider dans leurs questionnements et puis les aider à développer une pensée critique.

Pour faire un parallèle, elle rappelle que la dernière école ségréguée au Canada n’a fermé ses portes qu’en 1983 et que ce ne serait plus accepté de nos jours. L’école d’aujourd’hui, elle est inclusive.

Le grand message que je veux passer c’est que la diversité, dans toutes ses formes, c’est la richesse.

Pas d’espace pour en parler

Devant un sujet qui est très politisé et médiatisé, certains parents craignent de parler. Il manque une zone neutre pour que les profs, les directions, les élèves et les parents puissent en discuter , écrit Alex.

Ouvrir en mode plein écran Certains symboles de la fierté sont affichés dans les écoles du CSF. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Certains voudraient avoir plus d’information, même ceux qui ont consulté le site web SOGI 123 pour les parents.

Il n’y a pas assez de communication avec les parents pour leur expliquer, c'est quoi en fait, OSIG ... Qu'est-ce que vous allez expliquer à nos enfants? C'est quoi les limites des enseignants? De quoi les enseignants peuvent-ils parler aux enfants, en fait, tout en restant dans leur rôle d’enseignant , se demande Camille.

De nombreux parents voudraient que l’école propose un forum sur l' OSIG pour leur permettre de discuter dans un espace calme et respectueux. C’est une idée que Max voudrait aussi voir se développer, pour que la politique sur l' OSIG soit mieux expliquée à ses parents.

La directrice de l’équité et de l’antiracisme, Jeanne Musuku, croit qu'il est possible d'en parler dans les écoles du CSF . Elle est toutefois d'accord pour dire que des soirées d’information et d’échange permettraient d’aider les parents qui sentent le besoin de mieux connaître ce qui se passe dans les écoles.