Le film L’exorciste : dévotion, malmené par la critique, saura-t-il séduire le public? 

Cinquante ans après L’exorciste (1973), film culte de William Friedkin, le film d’horreur L’exorciste : dévotion prend l’affiche vendredi. Démoli par la critique, reste à savoir si le public se ralliera au redémarrage de cette franchise qui a connu des hauts et des bas.

Pour ce nouveau film, le premier d’une trilogie annoncée, les rênes ont été confiées au réalisateur américain David Gordon Green, qui n’a pas non plus fait l’unanimité avec sa reprise de la franchise Halloween (Halloween, Halloween Kills et Halloween Ends).

William Friedkin, réalisateur original de L’exorciste, est mort le 7 août dernier à l’âge de 87 ans à Los Angeles. De son vivant, il ne semblait pas chaud à l'idée d'une nouvelle mouture de son film.

En 2020, il avait d'ailleur mis fin à des rumeurs en ce sens, affirmant sur X (anciennement Twitter) qu’il n’y avait pas assez d’argent ou de motivation dans le monde pour [le] convaincre à faire cela.

L’exorciste : dévotion marque le retour à 90 ans d’Ellen Burstyn dans le rôle de Chris MacNeil, qui a déjà dû composer avec l’exorcisme de sa fille Regan (Linda Blair) dans le film original. La nouvelle production se distingue du premier opus de la saga en présentant deux jeunes filles possédées, plutôt qu’une. Deux fois plus de chances pour David Gordon Green de provoquer la terreur, ou le désenchantement.

Des premières critiques glaciales

Les premiers échos de la presse, tant ici qu’aux États-Unis, ont de quoi refroidir les cinéphiles. Le film présente actuellement un score de 20 %, établi à partir 138 publications de critiques professionnels sur Rotten Tomatoes.

Il n'a pas fait beaucoup mieux sur Metacritic, un autre site d’agrégations où les médias lui accordent une note de 41 %, établie à partir de 45 publications. François Lévêque, critique au Devoir, lui a accordé deux maigres étoiles, qualifiant le film de vrai blasphème .

Même son de cloche chez Manon Dumais et sa note de 3 sur 10 dans La Presse. Après avoir gâché la lucrative franchise de John Carpenter avec Halloween Kills et Halloween Ends, voilà que David Gordon Green bousille une autre célèbre série de films d’horreur , écrit-elle.

Avec trois étoiles sur cinq, le quotidien britannique The Guardian a été un peu plus tendre, prenant toutefois soin de souligner le fossé qui sépare le film du classique de William Friedkin, premier long métrage d’horreur oscarisé.

Comme la réinvention de Halloween [par David Gordon Green], ce film est piégé entre le sérieux et le ridicule , écrit Benjamin Lee, ajoutant que le film offre juste assez de divertissement loufoque pour un public d’horreur peu exigeant.

Pour les films d’horreur, on observe souvent un clivage entre l’appréciation des critiques et celle du public. Il faudra probablement attendre le retour des cinéphiles pour avoir le fin mot de l’histoire, même si le pronostic n’est pas reluisant.

