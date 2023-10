La direction de l’école primaire de l’Estran, à Rimouski, a décidé d’abolir les devoirs et les leçons à faire à la maison. Une période d'étude a plutôt été intégrée à l'horaire pendant les heures de classe.

L’objectif derrière cette initiative est d’accorder une plus grande autonomie aux élèves et de leur permettre de profiter des soirées en famille.

Même s'il n'y a plus de devoirs à la maison, les élèves sont cependant encouragés à prévoir des périodes de lecture à la maison.

Souvent en classe, les journées commencent par du temps de lecture. Nous, maintenant, on a coupé un petit peu le temps de lecture, on redonne ça à la maison, puis en classe, on se prend 15, 20 ou 30 minutes d'études. On y va graduellement, on augmente tranquillement le temps d'étude, indique François Bérubé, enseignant de 6e année.

Publicité

Malgré les doutes de certains parents sur la démarche, la direction ne compte pas revenir en arrière.

La directrice de l’école primaire de l’Estran, Marie-Anne Baronet estime que les parents ont l'impression de ne pas être au fait de ce qui se passe avec leur enfant, des notions qui sont vues puis tout ça.

Ils sont vraiment informés, ils ont des plans de travail , dit-elle pour rassurer les parents.

Pour sa part, le Conseil supérieur de l'éducation refuse de prendre position relativement aux devoirs et soutient que la question doit être examinée localement par chaque équipe-école.

D’après le reportage de Lisa-Marie Bélanger