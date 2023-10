Le Nouveau-Brunswick bientôt en élections? Blaine Higgs n’a pas la cote à Tracadie

Le premier ministre Blaine Higgs n’a pas trop la cote à la veille d’une possible campagne électorale, comme en témoignent les commentaires recueillis à Tracadie, dans la Péninsule acadienne.

Elmo Savoie, de Tracadie, estime que Blaine Higgs devrait attendre la fin de son mandat, à l’automne 2024, avant de déclencher en élections.

Je me demande bien pourquoi, car je ne pense pas que le gouvernement soit en danger. Je ne crois pas que c’est une raison d’aller en élections quand le premier ministre dit qu’il ne peut pas gouverner parce que certains ne sont pas d’accord avec lui , a commenté celui qui veut entendre parler de comment le prochain gouvernement dépensera les surplus.

Il espère que de l'argent sera investi en santé et en éducation.

Émile Benoît, aussi de Tracadie, croit que Blaine Higgs devrait laisser sa place.

Il doit démissionner et laisser sa place à un autre. Ce n’est pas correct la façon dont il agit , pense-t-il.

Émile Benoît espère qu'il y aura de bonnes nouvelles pour les routes du Nord, pour les services aux aînés et pour l’avenir des jeunes pendant la prochaine campagne.

En parlant de jeune, Tamy Savoie, de Saint-Isidore, suit tout ce qui se passe depuis quelques semaines. Elle n’apprécie pas du tout la manière de fonctionner de Blaine Higgs, qui a accentué la division entre francophones et anglophones, à son avis.

Pour les francophones, ce serait une bonne chose d’avoir du changement, surtout avec tout ce qui est arrivé récemment. J’espère qu’on va parler d’emploi, de la santé et des options pour les jeunes, car on existe et on ne veut pas être laissés de côté. Quant à Higgs, il a un petit côté extrémiste que je n’aime pas.