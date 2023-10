Matane derrière l’usine des Fruits de mer de l’Est

Les élus de la Matanie se mobilisent pour que l’usine de la crevette, Les Fruits de mer de l’Est du Québec, puisse transformer du homard pêché au Québec.

Il s’agit d’assurer la pérennité de l’industrie de la pêche et de la transformation en Matanie, de faire face aussi à la crise dans la pêche à la crevette sur laquelle plane l’ombre d’un moratoire.

Depuis quelques années, l’usine de Matane, historiquement reconnue pour la transformation de crevette, s’est diversifiée. Elle transforme maintenant du crabe des neiges et a ajouté une ligne de transformation de homard en 2022 avec un investissement de 4 millions de dollars.

Sauf que son permis de transformation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) lui permet de transformer du homard des provinces maritimes, mais pas celui du Québec.

Jean-Pierre Chamberland, président du conseil d’administration des Fruits de mer de l’Est du Québec, indique qu’une première demande pour modifier le permis et enlever cette restriction a été refusée l’an dernier. Une autre demande a été envoyée au MAPAQ cette année. La réponse se fait toujours attendre.

L’appui des élus matanais est donc bienvenu. Jean-Pierre Chamberland explique que l’achat du homard auprès des grossistes du Québec viendrait diminuer les coûts de fonctionnement de l’usine.

De plus, comme la saison s’étend sur deux semaines de plus à l’été, au Québec, le personnel pourrait travailler davantage et se qualifier à l’assurance-emploi. Ça pourrait permettre une meilleure rétention de nos employés pour les saisons suivantes , ajoute M. Chamberland.

Le président du conseil d’administration de l’entreprise fait aussi valoir que la transformation du homard du Québec à Matane ne pénaliserait pas d’autres entreprises en raison de l’abondance de la ressource. C’est d’ailleurs un des arguments de la nouvelle demande qui a été soumise au ministère.

Les chiffres, qui proviennent précisément du MAPAQ , démontrent clairement qu’il y a un excédent d’offres de homard au Québec par rapport à la capacité de production , soutient Jean-Pierre Chamberland.

Il estime que cette abondance de homards pourrait profiter à la Matanie et faire travailler des gens de la Matanie.

Une centaine d’emplois sont en jeu, rappelle d’ailleurs le député de Matane, Pascal Bérubé. Dès maintenant, le gouvernement du Québec peut poser un geste s’il veut assurer l’avenir des Fruits de mer de l’Est du Québec. S’il refuse, ça envoie un message épouvantable , estime M. Bérubé.

Le maire de Matane rappelle que le déclin de la crevette se vit comme un drame dans plusieurs familles de la Matanie.

Eddy Métivier souligne que l’entreprise a été visionnaire en diversifiant ses opérations. D'après le maire, la transformation du homard du Québec à Matane viendrait équilibrer la production et aider la région à traverser la crise de la crevette en maintenant les emplois et l’expertise, dans un contexte de rareté de main-d’œuvre.

L’octroi d’un permis de transformation est soumis aux recommandations d’un comité d’intérêt qui juge de la pertinence ou non de la demande. C’est sur la foi d’une recommandation négative de ce comité que le ministre responsable du MAPAQ , André Lamontagne, a refusé la première demande de l’usine, l’an dernier.

Les Matanais demandent donc au ministre Lamontagne d’être, cette fois, à l’écoute des besoins de la communauté.

Le député Pascal Bérubé dit en avoir parlé au ministre Lamontagne. Je lui dis de penser à l’avenir de l’usine de Matane, qui est très ancienne, qui est très stratégique dans notre région. On a juste besoin de votre autorisation pour transformer du homard et ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de cette usine.

La direction des Fruits de mer de l’Est du Québec espère que les restrictions liées à son permis de transformation de homard soient chose du passé pour la prochaine saison.

Créée en 1967, l’usine des Fruits de mer de l’Est du Québec a été la première du golfe à transformer la crevette nordique. L’entreprise fait partie du groupe danois Royal Greenland depuis 2005.

