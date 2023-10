Punaises de lit : le Canada aussi en a plein les bras

Alors que les infestations de punaises de lit font les grands titres de journaux à Paris ces jours-ci, les grandes villes canadiennes sont aussi aux prises avec ces persistants parasites suceurs de sang.

Les infestations de punaises de lit constatées ces dernières semaines à Paris, ont alimenté de nombreuses craintes voulant que les personnes qui voyagent dans la Ville Lumière propagent à leur tour ces insectes à leur retour au pays.

Pour l’entomologiste Kurtis Brown de la société antiparasitaire Orkin Canada, qui traite régulièrement des infestations de punaises de lit, les personnes qui voyagent à Paris peuvent se rassurer, car nous avons nous-mêmes des populations résidentes très élevées dans nos propres villes et villages à l'heure actuelle .

Au Canada, c’est à Toronto et à Vancouver qu’on retrouve le plus d’infestations, selon les données compilées par Orkin. Bien qu’on en retrouve partout au pays, c’est néanmoins en Ontario qu’on recense 15 des 25 villes les plus infestées.

Ouvrir en mode plein écran Des punaises de lit prises au piège dans un immeuble de la Société d'habitation et de développement de Montréal . Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

Selon Kurtis Brown, les grandes villes ont tendance à avoir les plus gros problèmes de punaises de lit parce qu'il y a plus d'endroits à proximité des humains où les insectes peuvent s'installer.

Publicité

Comme les punaises de lit se nourrissent généralement du sang des êtres humains, M. Brown explique qu'on les trouve généralement là où nous avons tendance à nous rassembler et à passer du temps, soit dans les immeubles d'habitation, les trains, les avions, les cinémas et les immeubles de bureaux.

Que faire en cas d’infestation?

La première chose à faire quand on tombe sur une punaise de lit, selon Kurtis Brown, est de contacter une entreprise de lutte antiparasitaire qui fera une inspection des lieux et un traitement insecticide le cas échéant.

Mais pour beaucoup de gens, cette option n'est pas viable à long terme en raison des coûts élevés de ce service.

Chiens, aspirateurs, insecticides et chaleur à la rescousse

Lorsqu'une équipe de lutte antiparasitaire arrive sur les lieux d'une infestation de punaises de lit, on commence par évaluer l'ampleur du problème. Lorsque l'œil humain ne suffit pas, on fait parfois appel à des chiens renifleurs pour détecter les insectes.

Ouvrir en mode plein écran Les exterminateurs utilisent plusieurs procédés, dont la vaporisation d'insecticides. Photo : Reuters / STEPHANIE LECOCQ

Une fois les punaises localisées, les spécialistes utilisent des outils tels que des aspirateurs à filtre HEPA, des insecticides et des traitements thermiques qui peuvent tuer les punaises à tous les stades de leur développement.

Pour les locataires dont les propriétaires ferment les yeux sur les infestations de punaises de lit, Kurtis Brown explique que la première chose à faire est de désencombrer la pièce où elles dorment afin de mieux repérer les punaises, qui sont de la taille d'une coccinelle ou d'un pépin de pomme.

Parfois, ils peuvent utiliser des outils simples comme des aspirateurs pour éliminer physiquement un grand nombre de punaises , explique M. Brown. Il conseille toutefois à aux gens qui envisagent d'utiliser eux-mêmes des traitements antiparasitaires de toujours bien lire toute l'étiquette du produit avant de l’utiliser.

Il ajoute que certains traitements à domicile, s'ils sont mal effectués, peuvent aggraver le problème en déplaçant les insectes vers une autre zone de la maison.

Publicité

« Je ne vais plus chez les gens »

Depuis cinq ans, Juan Balandra se plaint à son propriétaire d’une infestation de punaises de lit dans l'appartement qu'il partage avec un colocataire à Hamilton, en Ontario.

À deux reprises, l'appartement a été désinsectisé par des spécialistes, mais les punaises reviennent toujours. Après avoir consulté ses voisins, M. Balandra, qui est membre du groupe de défense des locataires ACORN, a conclu que c’est l'ensemble de l'immeuble qui a besoin de traitements ou de fumigations pour résoudre le problème une fois pour toutes.

Je ne vais plus chez les gens parce que j'ai peur d'emporter des punaises de lit avec moi. Je n'invite plus personne chez moi... Je me surveille en permanence, je suis devenu paranoïaque.

Pour M. Balandra, qui paie 918 $ par mois de loyer, déménager n’est pas une option en pleine crise du logement. Il ne peut pas non plus payer de sa poche une société de désinsectisation pour traiter l'ensemble de l'immeuble.

Au lieu de cela, il dit dépenser jusqu'à 90 $ par mois d’insecticides pulvérisables pour essayer de tenir les insectes à distance.

Ouvrir en mode plein écran Comme les moustiques, les punaises de lit piquent les humains pour se nourrir de leur sang. Ce qui laisse des lésions à la surface de la peau. Photo : Twitter/Heather Szilagyi

Bien que les piqûres de punaises de lit ne soient liées à aucun problème médical connu – à l'exception de recherches récentes indiquant qu'elles produisent une grande quantité d'histamine qui pourrait être nocive – elles peuvent en revanche alimenter d'importants problèmes de stress et de santé mentale.

Certaines personnes souffrent d'une perte de sommeil, d'un niveau d'anxiété élevé, d'une augmentation du stress, ce qui a des conséquences négatives sur leur santé , confirme M. Brown.

Cela affecte mon travail, ma vie sociale et ma perception de moi-même , déclare Juan Balandra.

Avec les informations de Brishti Basu de CBC News