Senneterre-Paroisse fête ses 100 ans avec des sentiers pour les enfants

La municipalité de Senneterre-Paroisse célèbre ses 100 ans en 2023. Pour souligner l’événement, pas de grande fête, mais plutôt l’ouverture de nouveaux sentiers en nature pour les enfants.

Grâce à l’appui de quelques partenaires financiers, des modules d’hébertisme sont désormais accessibles dans les sentiers du parc Chute à Grandmaison. Pour la mairesse, Jacline Rouleau, ce site est devenu un incontournable depuis sa mise en place, il y a plus de 10 ans.

On avait déjà des sentiers qui mettent en valeur nos artistes et qui rendent hommage aux Autochtones. On ajoute des jeux pour amuser les enfants.

On trouvait que c’était un beau projet qu’on voulait compléter pour notre 100e. C’est un endroit important pour notre village, ajoute Mme Rouleau. Les gens viennent marcher, pêcher près des chutes, faire de la raquette en hiver. La qualité de vie ici, c’est la nature, nos lacs, nos rivières. Les gens sont fiers de rester en paroisse.

Contre la fusion

C’est le 15 mars 1923 qu’un arrêté en conseil a érigé en municipalité la partie du canton Senneterre située à l'est de la rivière Bell. Cent ans plus tard, Senneterre-Paroisse demeure l’une des 144 municipalités de paroisse toujours présentes au Québec.

Élue en 2009 en promettant de combattre tout projet de fusion avec ses voisines Senneterre et Belcourt, Jacline Rouleau demeure convaincue de la pertinence de sa municipalité.

Je suis contre la fusion et je sais qu'il y a beaucoup de citoyens qui pensent comme moi. On est bien ici, on a nos infrastructures, une bonne entente avec Senneterre. Ça va bien comme ça , fait-elle valoir.

Avec près de 1200 citoyens, Senneterre-Paroisse a la particularité de se déployer sur un grand territoire le long des routes 113 et 386, en plus de plusieurs secteurs forestiers. Pour la mairesse, il n’est pas certain qu’une fusion présenterait des avantages.

Les subventions ne seraient plus les mêmes après une fusion, avance Mme Rouleau. Je ne sais pas comment ils pourraient gérer tous nos chemins. On a beaucoup de petits chemins. Est-ce que la Ville recevrait toutes les subventions qu’on reçoit de notre côté? Il n’y a pas d’études en cours sur les bienfaits d’une fusion. Je suis contre, j’ai été élue là-dessus et je tiendrai mon bout.

Des municipalités solidaires

Jacline Rouleau croit que les dossiers de la survie de l’urgence du CLSC ou encore les feux de forêt de cet été ont établi la solidarité des trois municipalités du pôle de Senneterre.