La Saskatchewan investira 49,4 millions $ pour contrer le sans-abrisme et la toxicomanie

Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé vendredi un nouveau plan d’action quinquennal de lutte contre le sans-abrisme et la toxicomanie. Dans ce plan, la province envisage de rendre disponibles au moins 500 nouvelles places de traitement, mais aussi d'abris d'urgence permanents d’ici cet hiver.

La province investira 49,4 millions de dollars dans ce nouveau plan, indique un communiqué de presse.

Ainsi, 155 nouvelles places de logements supervisés seront construites au cours des deux prochaines années, souligne le gouvernement.

Aussi, 120 nouvelles places seront également créées grâce à ce financement dans des refuges d'urgence permanents. Outre cela, 30 nouvelles places sont prévues dans des refuges d'urgence pour les personnes ayant des besoins complexes.

La province indique que les travaux de construction commencent immédiatement.

Selon le ministre des Services sociaux, Gene Makowsky, il s'agit de travailler ensemble avec des partenaires communautaires pour améliorer la vie des Saskatchewanais aux prises avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale afin de soutenir leur transition vers un logement stable et supervisé .

Le nouveau plan d'action repose sur trois piliers d'après la province. Il s'agit du renforcement des capacités de traitement, de l'amélioration du système lui-même et de la transition vers un système de soins axé sur le rétablissement pour le traitement des dépendances.

Pour le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Tim McLeod, ce plan contribue à assurer la sécurité des personnes souffrant de dépendances et de celles des membres de leurs communautés.

Notre plan est de construire un continuum complet de soins comprenant la désintoxication, le traitement pour patients hospitalisés et un mode de vie avec soutien qui soit aussi fluide que possible et reconnaît que le chemin vers le rétablissement est différent pour chaque patient , a déclaré le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Tim McLeod.

La province précise également que son plan reposera sur une approche holistique, souple et individualisée du traitement.

La province précise également que son plan reposera sur l’approche Recovery-Oriented System of Care (ROSC) soit Système de soins axés sur le rétablissement , une approche qui selon le gouvernement est holistique, souple et individualisée.

Il reconnaît que le modèle traditionnel de 28 jours est insuffisant pour traiter les drogues qui créent une forte dépendance, comme les opioïdes et la méthamphétamine, qui nécessitent souvent un traitement plus long pour réussir , peut-on lire dans le communiqué.

De son côté, le ministre des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique, Paul Merriman, a pour sa part indiqué que le gouvernement entend travailler avec des partenaires et les communautés pour mieux surveiller ces personnes en difficulté.

En travaillant ensemble au sein du gouvernement et au sein des communautés, nous bâtirons des soutiens qui protégeront nos communautés et aideront les gens à surmonter les défis auxquels ils peuvent être confrontés , a souligné le ministre des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique, Paul Merriman.

Le nouveau plan d'action remplace le plan d'action décennal de la Saskatchewan en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances, qui doit prendre fin en 2024.