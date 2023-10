La Commission de la représentation électorale du Québec dit non à la députée de la circonscription, Catherine Blouin, et à la ministre responsable de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina.

Les deux élues demandait à la Commission d'aller à la rencontre des citoyens de Bonaventure pour les entendre quant à la proposition de redécoupage des circonscriptions.

Dans un rapport préliminaire récemment rendu public, la Commission recommande le retrait d'une circonscription gaspésienne, notamment en fusionnant celles de Gaspé et de Bonaventure, et ce, en raison d'une trop faible proportion d'électeurs.

Les deux élues caquistes ont rapidement constaté que les commissaires ne comptaient se rendre qu'à Matane et Gaspé, les 24 et 25 octobre, pour prendre le pouls de la population relativement à cette proposition.

Dans une lettre acheminée le 29 septembre à la Commission, Catherine Blouin, appuyée par Maïté Blanchette Vézina, revendiquait donc l'ajout d'un arrêt dans Bonaventure.

La Commission de la représentation électorale propose de réunir les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure et d'inclure la Haute-Gaspésie dans la circonscription de Matane-Matapédia, qui perdrait une partie de la MRC de La Mitis. (Photo d'archives)

Dans une lettre dont Radio-Canada a obtenu copie, la Commission de la représentation électorale du Québec ferme toutefois la porte à une telle possibilité.

Malheureusement, à cette étape des préparatifs, aucune autre audience publique ne sera ajoutée au calendrier. Nous souhaitons néanmoins réitérer que les citoyennes, les citoyens, les organismes, les élues et élus locaux et régionaux, ainsi que les députées et députés ont l’occasion de nous faire part de leurs commentaires et de leurs suggestions à propos de la délimitation des circonscriptions électorales proposée par divers moyens.



- Extrait de la réponse de la Commission de la représentation électorale du Québec