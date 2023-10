Alors que le soleil a rayonné de façon exceptionnelle durant 17 jours sur la région de la Capitale-Nationale, voilà que le temps deviendra gris à partir de vendredi soir et persistera pour toute la longue fin de semaine de l'Action de grâce.

Environnement et Changement climatique Canada a publié un bulletin météo spécial en lien avec de la pluie abondante pour Québec, Charlevoix, la Beauce, Montmagny et la Réserve faunique des Laurentides, entre autres.

On attend 20 à 50 mm de pluie pour ces régions, mais dans les montagnes au nord de Québec, notamment dans Charlevoix, on peut s'attendre à recevoir de 50 à 80 mm et même plus localement précise Julien Chartrand, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada.

Un système dépressionnaire en provenance du sud des États-Unis a déjà fait son entrée sur le Québec par la porte de l'ouest. Il fusionnera avec le système post-tropical Philippe, présent dans l'Atlantique, qui remontera cette fin de semaine vers l'est du Canada.

Ce système post-tropical amènera un apport d'humidité vraiment important, ce pourquoi par endroit les quantités de pluie seront encore plus significatives ajoute M. Chartrand.

Des avertissements de pluie sont déjà émis pour d'autres régions en province.

Les averses débuteront donc vendredi en fin de soirée sur Québec et seront au menu samedi. La pluie deviendra plus soutenue à partir de samedi soir jusqu'à dimanche en fin d'après-midi.

Les vents vont également s'intensifier. De tendance nord-est, on peut s'attendre à des rafales de 60-70 km/h. Les vents changeront de direction dimanche pour venir du sud-ouest.

Une chute des températures est aussi à venir pour un retour aux normales de saison en début de semaine prochaine.