Appui de 26 M$ pour une usine de fabrication de fertilisants à Tring-Jonction

L’entreprise KSM pourra compter sur un appui de 26 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec, et d’Investissement Québec, pour implanter une usine de fabrication de fertilisants à Tring-Jonction, dans la région de la Chaudière-Appalaches.

À hauteur de 5 millions de dollars, la contribution - remboursable - du gouvernement du Canada a été consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l’innovation (CERI) de Développement économique Canada pour les régions (DEC).

Quand on surcycle des résidus miniers pour en faire des fertilisants de haute qualité pour notre secteur agricole, c’est ce qu’on appelle contribuer à l’économie du futur , indique par voie de communiqué la ministre fédérale du Tourisme et ministre responsable de DEC, Soraya Martinez Ferrada.

En aidant les entreprises à développer des procédés et des produits plus respectueux de l’environnement, notre gouvernement encourage la protection de notre écosystème tout en bâtissant une économie plus verte et plus forte , poursuit la ministre.

Du côté de Québec, des aides financières totalisant 12 millions de dollars du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie par le biais du Fonds du développement économique, ont été accordées à KSM.

C’est un projet que notre gouvernement est fier d’accueillir sur le territoire , lance Christopher Skeete, ministre québécois délégué à l’Économie, soutenant par le fait même que l’usine de production de KSM à Tring-Jonction sera la première du genre dans l’est de l’Amérique du Nord.

[Le projet] permettra notamment aux agriculteurs québécois d’accéder à des fertilisants produits localement, ce qui renforcera la chaîne d’approvisionnement du secteur.

Une subvention de 3 millions de dollars provenant du programme Technoclimat du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs s’ajoute à la contribution du gouvernement Legault.

Finalement, Investissement Québec attribue un prêt de 6 millions de dollars à l’entreprise.

Une « technologie novatrice »

Évalué à près de 70 millions de dollars, le projet de KSM devrait permettre de produire chaque année 45 000 tonnes de fertilisants agricoles fabriqués entre autres à partir des résidus de l’ancienne mine Carey, située à East Broughton.

Le communiqué poursuit en précisant que, grâce à sa technologie novatrice , qui utilise une température beaucoup plus basse que les procédés comparables, l’entreprise pourrait émettre 70 % moins de gaz à effet de serre.

Notre innovation permettra aux agriculteurs d’ici d’avoir accès à des fertilisants locaux avec une faible empreinte carbone , dit David Lemieux, président de KSM.

Nous sommes aussi particulièrement heureux de contribuer à transformer le passif minier en actif durable pour la région de la Chaudière-Appalaches.

C’est une grande fierté de voir se concrétiser le fruit d’années de recherche, et nous remercions nos partenaires, qui rendent cela possible , laisse tomber M. Lemieux.

KSM se spécialise dans la fabrication de fertilisants agricoles riches en potassium et en magnésium et à faible teneur en chlorure, peut-on lire dans le communiqué émis vendredi matin.