Le nouveau centre d’escalade de Riki Bloc ouvre ses portes samedi

Le nouveau centre d'escalade de la Coopérative Riki Bloc ouvre ses portes samedi pour une compétition d'inauguration. Ce centre a été aménagé dans l'ancienne église de Saint-Yves, située dans le quartier Rimouski-Est.

Le nouvel espace offre plus de surfaces pour l'escalade de bloc, ainsi que plus d'une dizaine de voies pour l'escalade au mur.

Le directeur général de la coopérative Riki Bloc, François Genin, se réjouit de pouvoir en offrir plus aux adeptes qui partageaient l'espace exigu des anciens locaux de la rue Belzile, à Rimouski.

Dès le jour 1, on se sentait un petit peu à l'étroit en voyant l'engouement pour ce sport-là.

On a considéré plusieurs bâtiments. On s'entend qu'à Rimouski, des bâtiments qui offrent 40 pieds [12 mètres] sous la toiture, il n'y en a pas, il n'y en a pas des dizaines. On regardait donc beaucoup du côté des églises. Tout ce qu'on avait avant est décuplé , se réjouit François Genin.

Ouvrir en mode plein écran La superficie de l'église, grandement supérieure à celle de l'ancien local de la coopérative, a permis l'aménagement de différentes zones dans le centre, dont une boutique de produits d'escalade. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

La Coopérative Riki Bloc a acheté l'église en janvier 2023 pour un peu plus d'un million de dollars.

Publicité

Le projet de conversion de l'intérieur du bâtiment a, quant à lui, nécessité un budget d'environ trois millions de dollars, dont environ la moitié a été assurée par des subventions. Un montant de 100 000 dollars a notamment été remis à la coopérative par le Fonds régions et ruralité.

Plus grands et plus d'installations

Le nouveau centre compte plusieurs stations pour l'escalade de bloc, l'escalade de voie et le renforcement musculaire.

Trois auto-assureurs ont été installés pour ceux qui désirent pratiquer l'escalade de voies en solitaire.

Ouvrir en mode plein écran Les installations pour l'escalade «de voies» comptent trois auto-assureurs qui permettent de grimper en solo, sans avoir besoin d'une autre personne pour assurer le cordage. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

François Genin explique qu'une formation d'environ trois heures devra obligatoirement être suivie pour ceux qui souhaitent grimper avec un partenaire, qui pourront les assurer à la moulinette et aux cordages traditionnels.

Un espace café et une boutique ont aussi été aménagés à l'intérieur du nouvel espace.

Tout est plus agréable. Autant pour les nouveaux adeptes que pour les plus anciens. On a plus d'espace. C'est moins intimidant pour les nouveaux.

La Coopérative Riki Bloc compte 1450 membres à vie.

Environ 400 d'entre eux fréquentent régulièrement le centre. On s'attend au moins à doubler ce nombre-là dans les premières semaines ou mois d'opérations, soutient François Genin. C'est vraiment un centre d'escalade qui est accessible à tout le monde.

L'ouverture au grand public est prévue dimanche.