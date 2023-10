Muskrat Falls : réparer les lignes de transmission va coûter 28 M$

Hydro Terre-Neuve-et-Labrador doit dépenser 28 millions de dollars pour éviter d’autres pannes comme celles qui ont perturbé le vaste système de transmission du barrage de Muskrat Falls, l’hiver dernier.

Quatre rapports d’enquête, soumis jeudi à la Régie des services publics, détaillent les nombreux problèmes causés, l’hiver dernier, par les conditions météorologiques et le bondissement des lignes. Ce phénomène arrive lorsque les vents et la pluie verglaçante font bondir les lignes de façon violente.

Les travaux annoncés vendredi, qui vont s’étaler sur quatre ans, comprennent le remplacement de chacun des 1308 ridoirs du système, des dispositifs qui régulent la tension et la longueur des câbles électriques. Des milliers d’autres équipements seront aussi installés afin de réduire le bondissement pendant les tempêtes.

Ouvrir en mode plein écran Un des ridoirs qui a cassé sur la ligne de transmission de Muskrat Falls pendant une tempête hivernale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Terry Roberts

Lorsqu’on met en service un nouveau système, c’est tout à fait normal qu’il nous arrive des problèmes qu’il faut régler , affirme la présidente-directrice générale d’Hydro T.-N.-L., Jennifer Williams. Il aurait été impossible de prévoir les problèmes survenus l’hiver dernier.

L'hiver dernier, sur plusieurs sections des lignes de transmission, appelées Labrador-Island Link (LIL), des équipements ont cassé et des câbles sont carrément tombés par terre. Les réparations ont parfois pris plusieurs semaines parce que les poteaux sont tellement isolés. Hydro T.-N.-L. a dû déblayer des dizaines de kilomètres de routes d’accès avant même de commencer les travaux.

Ouvrir en mode plein écran Le Labrador-Island Link, en bleu, relie Muskrat Falls à l'est de Terre-Neuve. Celles en jaune transportent l’énergie du barrage vers la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Aucun impact sur l'approvisionnement en électricité

Hydro T.-N.-L. indiquent que trois ridoirs défectueux ont eu un impact sur la transmission de l’électricité, mais qu'il n’y a jamais eu d’impacts sur l’approvisionnement en électricité.

On aurait pu concevoir une ligne beaucoup trop solide à plusieurs endroits, mais ça n’aurait pas été un investissement prudent. [...] Nous n’avons pas sous-estimé [les conditions météorologiques] , poursuit Jennifer Williams, qui a hérité du projet de Muskrat Falls en 2021. À l’heure actuelle, on renforce la ligne là où il faut le faire.

Ouvrir en mode plein écran Jennifer Williams, présidente-directrice générale d'Hydro Terre-Neuve-et-Labrador (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Hydro T.-N.-L. a déjà réalisé les réparations sur les lignes dans les zones les plus éloignées et les plus à risque, soit les montagnes Long Range et le sud du Labrador. Les pylônes les plus isolés du LIL se situent à près de 100 km de l’autoroute la plus proche.

Déjà, 26 % des nouveaux ridoirs ont été remplacés avec des équipements plus solides, selon la société de la Couronne. Environ 40 % des autres dispositifs censés stabiliser les lignes ont aussi été installés.

Les lignes ne fonctionnent toujours pas à plein régime

Si le système de transmission de Muskrat Falls est considéré comme étant officiellement construit, il lui reste un dernier essai à haute tension avant qu’il ne puisse transporter la totalité des 824 mégawatts (MW) d’électricité produits au barrage sur le fleuve Churchill.

Pour le moment, le système ne transporte qu’un maximum de 700 MW.

En avril dernier, Jennifer Williams a dit que ce dernier test aurait lieu vers le début de l’hiver 2023. Mais elle a indiqué vendredi que l'essai aura lieu en mars ou en avril prochain, au plus tôt.

On va faire ce test , promet-elle, tout en soulignant que sa priorité pour cet hiver est la stabilité et la fiabilité de l’électricité pour les consommateurs de Terre-Neuve-et-Labrador.

Une unité sur trois de la centrale de 490 MW de Holyrood, une centrale de pointe, est présentement hors service et le sera pendant tout l’hiver. Pourtant, même en cas de panne sur les lignes de Muskrat Falls, Jennifer Williams promet qu’Hydro T.-N.-L. est bien préparée pour répondre à la demande en électricité.

La facture du barrage de Muskrat Falls s'élève à 13,5 milliards de dollars, soit environ le double de ce qui a avait été promis en 2012.