Nouvelles accusations de nature sexuelle contre Stephen Blackwood à la piscine de Dieppe

L'ex-enseignant suppléant et youtubeur Stephen Blackwood fait face à 34 nouvelles accusations pour agressions sexuelles et voyeurisme. Ces nouvelles accusations ont été déposées en cour provinciale à Moncton, au Nouveau-Brunswick, vendredi matin.

Il faisait déjà face à des accusations d'agression sexuelle et de contacts sexuels contre une personne de moins de 16 ans et des accusations pour ne pas avoir respecté une ordonnance de libération sous caution.

Toutes ces accusations sont sommaires, c'est-à-dire qu'il s'agit de la version moins grave.

Il a plaidé non coupable à plusieurs de ces accusations.

Publicité

Nouvelles accusations

Stephen Blackwood est visé par trois autres nouvelles accusations d’agressions sexuelles, de contacts sexuels sur mineur et de publication non consensuelle d’une image intime concernant des événements commis autour du 3 novembre 2022 dans la région de Moncton.

Les 31 autres nouvelles accusations concernent des événements qui se seraient produits entre le 26 juillet et le 30 octobre 2022 dans les vestiaires du Centre aquatique et sportif de Dieppe. Cette série d’accusations est sous le même chef de publication non consensuelle d’une image intime.

Dans l’acte d’accusation il est indiqué que Stephen Blackwood a produit un enregistrement visuel d’une personne se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée .

La prochaine comparution de Stephen Blackwood est prévue le 25 octobre au palais de justice de Moncton.

Ex-enseignant suppléant

Stephen Blackwood s’est fait connaître sur YouTube sous le pseudonyme Blamzooka. Il y a publié plusieurs vidéos dans lesquelles on voit de jeunes garçons dans des lieux publics, notamment à la plage et à la piscine.

L'homme de 37 ans a été enseignant suppléant à Terre-Neuve-et-Labrador pendant quelques années et brièvement dans la région de Moncton à la fin 2022.