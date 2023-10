Dans l’œil d’Ivanoh : le cirque du palais de justice

Parlons d’une de mes affectations favorites : couvrir un procès. C’était d'ailleurs le début, cette semaine, de deux procès majeurs aux États-Unis.

Commençons avec l’ouverture du procès de l’ex-as de la cryptomonnaie Sam Bankman-Fried. Ce procès pour fraude, qui concerne l'effondrement de la société FTX, a lieu dans un tribunal fédéral de New York.

Ouvrir en mode plein écran Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, arrive au tribunal, à New York, le 30 mars 2023. Photo : Getty Images / Spencer Platt

Ouvrir en mode plein écran Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, arrive au tribunal, à New York, le 30 mars 2023. Photo : Getty Images / AFP / ED JONES

Ouvrir en mode plein écran Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, arrive au tribunal, à New York, le 30 mars 2023. Photo : Getty Images / Michael M. Santiago Album photo: oeil1

Le cirque du palais de justice. Peu d'événements en photographie de presse suscitent autant de passion. Et de pression. Pourquoi? Les accusés sont souvent plus que réfractaires à se faire photographier.

Ajoutez les victimes et leurs proches qui se présentent sur place pour témoigner des sévices vécus. Puis, juste pour un peu plus de difficulté, une poignée de journalistes, caméramans et photographes qui veulent obtenir la meilleure image du jour.

Dans la majorité des cas, la couverture photo des accusés se fait en trois temps :

l’accusé descend de sa voiture, entouré de ses gardes du corps; il parcourt l’intérieur du palais de justice; il en ressort.

Trois occasions de capter des images. Habituellement, les grandes agences vont avoir une personne située à chaque endroit propice afin de maximiser leurs chances d’avoir LA photo.

Pour ma part, je m’approche le plus possible de mon sujet. Le principe dans ton visage s’applique parfaitement.

L’image que j’ai choisie pour l’en-tête de cet article le démontre clairement. Wow!

Le cirque de Donald Trump

Ouvrir en mode plein écran L’ancien président américain Donald Trump parle aux nombreux médias lors de la deuxième journée de son procès en cour civile à New York le 3 Octobre 2023. Photo : Getty Images / AFP / ED JONES

Ouvrir en mode plein écran L’ancien président américain Donald Trump parle aux nombreux médias lors de son procès en cour civile à New York le 2 octobre 2023. Photo : Getty Images / Michael M. Santiago Album photo: oeil2

Toujours à New York, c’était le début du procès en cour civile d’un certain Donald Trump.

Pour mettre les chances de son côté, il faut se présenter très tôt le matin pour choisir son emplacement.

Il est primordial de se préparer. Il faut savoir où va se présenter l’accusé : l’arrivée de sa voiture, le couloir emprunté, la sortie de l'ascenseur… Les moindres détails vont aider à établir une stratégie pour se distinguer de la horde de photographes.

Armé d’un escabeau (la hauteur va nous permettre d’avoir une image même si le sujet est entouré), l’attente du moment fatidique est amorcée.

Il s’agit maintenant de vivre avec sa décision et d’espérer que l’accusé passera près de nous.

Ouvrir en mode plein écran L’ancien président américain Donald Trump subit son procès en cour civile à New York, le 3 octobre 2023. Photo : Getty Images / AFP / SHANNON STAPLETON

Fait intéressant, chez nos voisins du sud, certains États permettent aux photographes d'être présents à l’intérieur de la salle d’audience pendant le procès.

La photographe Shannon Stapleton a profité de cet avantage.

Ayant pu être très proche de l’accusé, elle a réussi à saisir une image tout simplement spectaculaire de M. Trump dans la salle, entouré de ses avocats. Ce genre d’accès n’est pas permis au Québec.

Mon clin d'œil de la semaine

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en conversation avec une personne de son entourage, lors de la conférence internationale Adaptation Futures, le 3 octobre 2023. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Je photographie régulièrement la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Le défi, c’est de trouver une façon différente de la présenter. Cette fois-ci, elle participait à une conférence au Palais des congrès de Montréal.

Avant de monter sur scène, la mairesse a pris quelques instants pour tendre l’oreille à une personne de son entourage. Un moment spontané et naturel.

Il faut toujours avoir une expression faciale cohérente avec la nature de la nouvelle. Son émotion neutre me donnait une image passe-partout qui cadrait bien avec le sujet de la journée. Mission accomplie!