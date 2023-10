La Coopérative des pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine s’impatiente

Près de six mois après avoir déposé une demande de permis d'acquéreur de homard, la Coopérative n'a toujours pas reçu de décision de la part du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

L'organisme coopératif fondé dans la foulée de la faillite de LA Renaissance souhaite devenir le septième acheteur de homard accrédité dans l’archipel.

Le président de la Coopérative, Olivier Renaud, s'explique mal les délais très importants et appréhende les conséquences d’une décision positive trop tardive.

Il y a des équipements de réfrigération qui ont des délais de commande importants , explique M. Renaud. On a des partenaires financiers qui attendent une réponse et l’argent ne sera pas disponible éternellement.

On craint que la lenteur du processus actuel empêche la mise en place de nos infrastructures et des opérations à temps pour la saison 2024.

Aux dires de M. Renaud, la fonctionnaire responsable du dossier aurait affirmé avoir rarement vu une démarche aussi longue.

Le MAPAQ nous dit que ça fait deux mois qu’ils attendent la réponse écrite de certains partenaires à consulter , affirme le président de la coopérative. Je commence à me demander si ces partenaires ont vraiment l’intention de répondre ou s’ils ont un intérêt à ce que le processus s’éternise.

Le président de la Coopérative des pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine, Olivier Renaud, s'impatiente. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Nous avons été très patients jusqu’à présent, mais le dossier est urgent , ajoute-t-il. On obtient difficilement réponse à nos questions. Nous sommes dans l’incertitude et sur le qui-vive depuis trop longtemps.

Un processus de consultation opaque

La Coopérative de pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine critique également le manque de transparence du comité interne mis en place par le MAPAQ pour sonder l’intérêt public dans le dossier. Au terme du processus, ce comité formule des recommandations au ministre concernant l'octroi ou non de ce nouveau permis d'acquéreur.

Alors que des règles claires édictent formellement la composition d’un comité d’intérêt public lors d’une demande de permis de transformation de produits marins, la loi ne balise pas le processus visant à sonder l’intérêt public pour une simple demande de permis d’acquéreur. Toutefois, en vertu de l’article 15 de la Loi sur la transformation des produits marins, le ministre peut refuser de délivrer un permis d’acquéreur pour des motifs d’intérêt public , sans préciser la façon de sonder ces motifs.

Selon Olivier Renaud, le comité maison mis en place dans le cadre de la démarche actuelle est formé exclusivement de représentants du MAPAQ et procède à des consultations sur invitation seulement, sans que des critères précis ne viennent baliser le processus ayant pour but de sonder l'intérêt public.

On n’a pas le détail des intervenants qui participent au processus, c’est sûr qu’on soulève certaines questions au sujet de la représentativité, des intérêts des représentants dans le dossier et sur le rôle et l’impact qu’auront ces consultations sur les recommandations du comité interne au ministre, souligne Olivier Renaud.

Ce dernier se demande ce qui guidera la recommandation finale.

Est-ce que c’est l’intérêt public ou c’est l’opinion de gens qui peut-être ont des intérêts dans l’émission de permis ou pas? Ça devient problématique cette démarche-là.

La Coopérative des pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine a été invitée à présenter ses arguments devant le comité, mais l’organisation ignore qui sont les autres parties qui ont été consultées par le comité.

Les débarquements de homard ont atteint un sommet historique cette année, aux Îles, avec plus de 15 millions de livres d'une valeur de 115,7 M$. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La Coopérative a fait notamment valoir que les débarquements de homard ont triplé entre 2008 et 2023 dans l’archipel, mais que le nombre d’acheteurs de homard a quant à lui stagné, voire diminué.

On n’acceptera pas de se faire dire qu’il y a un enjeu d’approvisionnement parce que si ce n’est pas maintenant, au moment où on a des sommets historiques dans les débarquements, qu’on permet la venue d’un nouveau joueur, ça n’arrivera jamais , plaide Olivier Renaud.

Le MAPAQ refuse de répondre

Radio-Canada a interpellé le MAPAQ, mardi, sur les délais entourant le processus de demande de permis de la coopérative madelinienne, les méthodes de consultation et la composition du comité responsable de sonder l’intérêt public.

Vendredi matin, le Ministère a finalement fait parvenir la réponse suivante : Le MAPAQ ne commente pas les dossiers particuliers en traitement. Pour en savoir davantage sur le dossier, il faut faire une demande d’accès à l’information.

Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer le processus d’octroi de permis au MAPAQ .

La complexité des démarches, le lobby des industriels déjà en place et le manque de souplesse pour permettre l'arrivée de nouveaux joueurs dans l'industrie ont, entre autre, déjà été dénoncés.