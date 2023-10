Museum of the Moon : la lune géante qui parcourt le monde s’arrête à Laval

Le Centre de la nature de Laval invite le public à découvrir gratuitement, de vendredi à lundi, une œuvre colossale qui a fait le tour de la planète, de l’Islande à la Palestine. Créée par l’artiste britannique Luke Jerram, l’installation Museum of the Moon est une sphère lumineuse de sept mètres de diamètre représentant la lune au détail près, grâce à des images prises par la NASA.

La structure créée en 2006 représente une imagerie détaillée de la surface de la lune telle que recueillie par l’agence spatiale américaine. Chaque centimètre de la sphère représente 5 kilomètres de surface lunaire.

La lune de Luke Jerram est présentée gratuitement au Centre de la nature de Laval du 6 au 9 octobre. Photo : Ville de Laval/Centre de la nature de Laval / Paul Litherland/Studio Lux

C’est comme un immense ballon, mais avec un matériau de montgolfières. Il fallait que ça reste rond, que l’air ne sorte pas, que ça puisse cohabiter avec les vents. On a vraiment la lune en trois dimensions , explique Geneviève Goyer-Ouimette, conservatrice de la collection d'œuvres d’art de la Ville de Laval et initiatrice du projet.

L’installation comprend aussi une trame sonore évocatrice, mêlant des sons de l’espace et ceux des marées causées par la lune sur Terre. On peut aussi entendre des extraits audio, comme un discours de John F. Kennedy en 1961, fixant son objectif de poser un équipage sur la lune avant la fin de la décennie.

Depuis sa conception, l’œuvre a attiré plus de 20 millions de personnes provenant d’une trentaine de pays de partout dans le monde. Par exemple, il y a deux semaines, l’installation était exposée à Aida, un camp de réfugiés et de réfugiées à Bethléem, ville de Cisjordanie sous contrôle palestinien.

Un jeune garçon observe la lune de Luke Jerram au camp de réfugiés et de réfugiées Aida, en Palestine. Photo : Site web de Luke Jerram / Shayma Awawdeh

Le côté sombre de la Lune

L'œuvre de Luke Jerram permet de voir les différents cratères de la lune et les sites d’alunissage des différentes missions spatiales qui s’y sont arrêtées, mais surtout, elle nous montre le côté sombre de la lune, impossible à voir à l'œil nu.

On ne s’en rend pas compte, mais quand on regarde la lune dans le ciel, c’est comme si on voyait une assiette. Et lorsqu’on la regarde de la Terre, la lune présente toujours la même face , explique Geneviève Goyer-Ouimette.

L’installation est accessible de 9 h à 22 h, ce qui permet aussi au public de voir la lune en plein jour, quelque chose de très surréaliste selon la conservatrice. Des embarcations sont offertes en location pendant la journée, pour ceux et celles qui voudraient s’aventurer sur le petit lac du Centre de la nature pour prendre des photos à proximité de l’installation.

Des curieux et des curieuses s'approchent de la lune en canot au Centre de la nature de Laval. Photo : Ville de Laval/Centre de la nature de Laval / Paul Litherland

Moi, ce que je dis aux gens, c’est d’arriver en fin de journée, pour avoir l’expérience de jour, d’aller manger dans un restaurant de Laval et de revenir en soirée. Vous aurez la totale , résume Geneviève Goyer-Ouimette.

Plusieurs activités complémentaires sont également suggérées, comme une médiation scientifique du Cosmodôme qui décrit les multiples facettes de l’astre nocturne. Le Club des astronomes amateurs de Laval ouvrira aussi l’observatoire du ciel au Centre de la nature et sera présent à côté de la lune pour pointer les différents sites d’alunissage.

Luke Jerram est un plasticien britannique qui crée des sculptures, des installations de grande envergure et des projets d'arts vivants. Photo : Site web de Luke Jerram

Museum of the Moon est présenté gratuitement de vendredi à lundi, de 9 h à 22 h. La programmation complète est disponible sur le site de la Ville de Laval (Nouvelle fenêtre).