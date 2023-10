Une fillette de près de 2 ans meurt frappée par un véhicule dans sa cours à Tracadie

Une fillette de près de 2 ans est morte après avoir été frappé par une camionnette jeudi après-midi dans la cour d'une résidence de Sainte-Rose à Tracadie, dans la Péninsule acadienne.

C’est avec le cœur lourd et rempli de tristesse que nous vous annonçons le décès accidentel de notre petit ange, Kholé, survenu accidentellement à Sainte-Rose , écrit la famille de Khloé McLaughlin dans un avis de décès.

Ouvrir en mode plein écran La petite Khloé McLaughlin est morte dans un accident jeudi. Photo : Maison funéraire Robichaud et fils

Une enquête

Les policiers ont été appelés sur les lieux de l'accident, situé sur la route 355, vers 15 h 45 jeudi.

Le décès de l'enfance a été constaté suite à des blessures soutenues pendant la collision , affirme le sergent Patrick Dupont de la GRC .

Le sergent confirme que la camionnette n'appartenait pas aux propriétaires de la résidence.

Ouvrir en mode plein écran La GRC mène une enquête sur les circonstances de l'accident. Photo : CBC / Shane Magee

En plus des policiers, des ambulanciers et des pompiers se sont rendus sur place, tout comme le coroner en chef de la province et un analyste en reconstruction des collisions.

La GRC ne soupçonne pas d'acte criminel pour l'instant, mais l'enquête se poursuit. Une autopsie sera pratiquée.

La communauté sous le choc

Mélanie Sonier travaille dans un dépanneur à proximité de l'accident. Celle qui est mère d'une enfant de 6 ans se dit sous le choc.

C’est horrible. Même pour moi, juste de penser ce qu’ils traversent... C'est inimaginable.

Ouvrir en mode plein écran Chantal Mazerolle, conseillère municipale à Tracadie, partage la peine des parents de l'enfant. Photo : Radio-Canada

La conseillère municipale Chantal Mazerolle et propriétaire du commerce dit que toute la communauté est en deuil.

On veut les supporter, prier pour eux parce que c’est une épreuve qui va être très dure pour cette jeune famille. Mais ils ont d’autres enfants et on espère qu’ils vont s’accrocher très fort à eux. Mais tu ne remplaceras jamais un être de ta chair quand tu es parent , confie-t-elle.

Avec des informations de René Landry