18 mois de prison pour l’ancien propriétaire des Expos de Sherbrooke

L'ancien propriétaire des Expos de Sherbrooke, François Lécuyer, sera incarcéré 18 mois pour une fraude de plus de 700 000 $.

Il a comparu vendredi au palais de justice de Thetford Mines.

François Lécuyer avait plaidé coupable en automne 2021 de cette fraude de près de trois quarts de million $ à l’endroit d’une ancienne bénévole des Blue Sox de Thetford Mines.

La dame croyait lui avoir confié cette importante somme d'argent pour des investissements, notamment pour des projets immobiliers et pharmaceutiques.

À lire aussi : L’ancien propriétaire des Expos de Sherbrooke attend sa sentence pour fraude

Selon la défense, Me Rudy Daelman, la sentence de François Lécuyer est plutôt raisonnable et clémente . Le tribunal peut accorder une peine plus sévère liée à ce type de fraude. Les coupables peuvent être incarcérés au pénitencier plusieurs années, souligne-t-il.

Publicité

Le procureur au dossier, Me Juan Manzano, mentionne d'ailleurs que la fourchette de peine est variable dans ce genre de dossier.

Étant donné que l'accusé n'avait pas d'antécédent judiciaire, qu'il se montrait réhabilitable , et qu'il a respecté son engagement , il évite la prison fédérale, explique la défense.

L'ancien propriétaire des Expos de Sherbrooke a notamment remboursé la moitié de ce qu'il avait fraudé, une décision commune prise par la défense et la poursuite. Une somme de plus de 300 000 $ a été versée à la victime.

On exerce le plus de pression avec le pouvoir qu'on a pour indemniser la victime le plus possible.

C'est à l'automne 2021 que François Lécuyer a vendu l'équipe de baseball, quelques semaines avant de plaider coupable à ces accusations criminelles.