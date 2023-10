Des organismes à but non lucratif qui offrent des programmes en français aux jeunes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA) sont en difficulté financière dans l’est ontarien. Le manque de fonds pourrait entraîner une diminution des programmes offerts aux parents qui ont déjà peu d’options.

Jacob a 18 ans et vit avec un TSA . Cependant, depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité, il n'est plus admissible au Programme ontarien des services en matière d'autisme.

Sa mère, Nathalie Lévesque, a dû quitter son emploi d'enseignante pour l'accompagner au quotidien, en raison du manque de services et de ressources pour les jeunes adultes ayant un TSA dans les Comtés unis de Prescott et Russell.

Présentement, il n'y a rien qui existe. C'est pour cette raison-là que j'ai dû prendre ma retraite à la fin de juin pour pouvoir m'occuper de lui , explique-t-elle.

Jacob est non verbal et n’est pas suffisamment autonome pour être seul. Sa mère peut actuellement compter sur l'aide d'une intervenante spécialisée qui lui prépare un programme d'activités à l'extérieur. Mme Lévesque doit toutefois débourser la somme de 2000 dollars par mois, pour ce service.

Il est content, ça le fait sortir de la maison pour qu'il puisse s'épanouir puis développer ses habiletés sociales. Le problème, c'est que si l'intervenante lâche, je n'ai personne d'autre, je ne connais personne d'autre qui peut faire ça , s'inquiète-t-elle.

Manque de soutien pour les parents et organismes dans la région

Le Regroupement Autisme Prescott-Russell est un organisme à but non lucratif qui aide à répondre à certains besoins en offrant des programmes de répit et des activités d'habiletés sociales.

Toutefois, en raison de pressions financières, l'organisme risque de ne pas survivre, se désole sa directrice générale Mélanie Lalande.

Le Regroupement Autisme Prescott-Russell aide à répondre à certains besoins en offrant des programmes de répit et des activités d'habiletés sociales.

L'appui, il n'est pas là présentement. On a remarqué qu'on a moins d'inscriptions dans nos programmes et une des raisons pour ça, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui attendent encore de l'appui financier de certains programmes de l’Ontario [...] en matière d'autisme , dit-elle.

L'organisme de Prescott et Russell survit grâce aux bénévoles, aux dons et aux cotisations reçus pour certains services. Il a d'ailleurs essuyé un refus à la suite d'une demande de subvention au Programme d'appui à la francophonie ontarienne.

Il y a eu beaucoup de compressions dans les subventions francophones et, souvent, ce sont les grands centres qui ont les gros montants , ajoute Mélanie Lalande.

Avec les défis financiers, le Regroupement Autisme Prescott-Russell va devoir effectuer une restructuration et réduire les programmes afin de continuer à offrir des services.

Dans une réponse transmise par courriel, le gouvernement de l'Ontario affirme avoir aidé plus de 40 000 enfants et familles depuis la mise sur pied du Programme ontarien des services en matière d'autisme. Il souligne que le budget a connu une hausse de 10 % cette année pour un total de 660 millions de dollars.

Nathalie Lévesque espère que les régions francophones pourront profiter de services à la hauteur de leurs attentes.

Il y avait de bons services à l'école, au secondaire, ici à Casselman. J'aimerais tellement que ce soit pareil aujourd'hui. Je suis même prête à m'investir, à aider pour construire [...] des programmes pour aider ces jeunes-là , exprime-t-elle.

Mme Lévesque souligne que les parents aussi ont besoin d'aide pour que leurs enfants, avec différents besoins, puissent s'épanouir.