La fermeture d’un centre de soins de longue durée à Regina suscite des inquiétudes

À Regina, des résidents et des employés sont dans l’incertitude après la fermeture du centre de soins de longue durée Regina Lutheran Home. Jeudi, l’opposition officielle, le syndicat des employés et les familles des résidents se sont rassemblés pour décrier cette situation.

Le mois dernier Eden Care Communities qui est responsable des opérations de l’établissement a indiqué aux résidents que le Regina Lutheran Home allait fermer et que l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) les prendrait à charge.

Le porte-parole néo-démocrate pour les aînés, Matt Love, déplore le manque de disponibilité dans les maisons de soins à longue durée.

Le porte-parole néo-démocrate pour les aînés, Matt Love, a tenu une conférence de presse jeudi pour s’opposer à cette décision.

Cet endroit est un foyer depuis plusieurs années pour plusieurs personnes.

Le gouvernement provincial demande aux résidents et au personnel de quitter les lieux en un claquement de doigts , a dénoncé M. Love.

Il ajoute que les personnes âgées ont été placées dans des lits d’hôpital à travers la province, à cause du manque de disponibilité dans les maisons de soins à longue durée.

Val Chalme, dont le père et le frère résident au Regina Lutheran Home, a pris la parole lors de la conférence de presse du NPD.

Au cours de la conférence de presse du NPD , les familles des résidents et des membres du personnel ont témoigné leur inquiétude quant à la fermeture du Regina Lutheran Home.

C’est insensé de déménager ces aînés, alors qu’ils sont déjà entassés comme dans une boîte à sardines , a affirmé Val Chalme, dont le père et le frère résident au Regina Lutheran Home.

Mme Chalme accuse le gouvernement de Scott Moe de porter un coup à tout le système de santé à travers cette décision.

Ce n’est pas de la croissance, c’est de la destruction.

Le Syndicat canadien de la fonction publique de la Saskatchewan (CUPE Saskatchewan) représente les employés du Regina Lutheran Home et s'attend à des pertes d'emploi.

Certains de ces employés y travaillent depuis plus de 30 ans , a affirmé le président de la section locale 5430 du CUPE , Bashir Jalloh.

Dans un courriel adressé aux familles, le président et directeur général d'Eden Care Communities, Bill Pratt, leur a indiqué que l'organisme à but non lucratif priorisera désormais des logements communautaires sûrs et abordables pour les personnes âgées, les familles et les personnes en situation de handicap .

M. Pratt a indiqué que la SHA rencontrera chacun des 62 résidents, ainsi que les membres de leur famille pour discuter des options et du processus de déménagement au cours des six prochains mois.

Avec les informations d'Aishwarya Dudha