Ruinés par un entrepreneur aux pratiques douteuses

Martin Maisonneuve et Liliane Assaf rêvent de construire une maison sur un terrain boisé où coule un joli ruisseau, à Cantley, dans l’Outaouais.

C'était comme le coup de cœur. Je me voyais vivre ici jusqu'à bien vieux.

Comme ils n’ont aucune expertise dans ce domaine, ils font affaire en janvier 2022 avec Maisons Paragon, une entreprise familiale dirigée par François et Nicole Murray.

François Murray se présente comme un gestionnaire de projet. Il s’occupe de trouver des soumissionnaires et de gérer le projet de A à Z. Mais il précise qu’il n’est pas un entrepreneur général.

Publicité

Suivant la formule que propose Maisons Paragon, le client construit sa maison à titre de constructeur-propriétaire.

Des économies alléchantes

Maisons Paragon leur a fait miroiter 25 % d’économies.

[François Murray nous a] dit : vous allez sauver beaucoup d'argent parce que tous les intermédiaires, on les élimine [...] Je ne fais aucun profit là-dessus, je fais juste du profit sur la gestion de ton projet , rapporte Martin Maisonneuve.

C’est aussi ce que l’entreprise affirme sur son site Internet (Nouvelle fenêtre). Contrairement à un entrepreneur général, le gestionnaire de projets ne fait aucun profit sur les matériaux ainsi que sur le travail des sous-traitants… , peut-on lire. (Nouvelle fenêtre)

Quand il nous a présenté ça, que la qualité va être au rendez-vous, que le prix va être respecté, à "votre" demande, on s'est regardés, on s'est dit : parfait, on y va, on fonce!

Ouvrir en mode plein écran Liliane Assaf, cliente de Maisons Paragon. Photo : Radio-Canada

Le budget de Martin et Liliane est de 700 000 $. Ils affirment s’être entendus là-dessus avec Maisons Paragon.

Publicité

Ils signent un premier contrat en janvier 2022 avec Maisons Paragon, le contrat de gestion, à hauteur de 80 000 $, et font un dépôt non remboursable de 50 %. Le couple décaisse donc 40 000 $, puis signe un deuxième contrat, celui-là pour les plans d’architecte : 10 000 $.

Maisons Paragon, qui offre aussi des maisons en kit, leur en propose une au coût de 375 000 $, avec une nouvelle promesse d’économie.

[Il nous a dit] : Nos maisons sont tellement bien faites, elles sont tellement bonnes que vous allez sauver 20 % à 30 % sur les coûts de chauffage et d'électricité , se rappelle encore Martin Maisonneuve

Le couple signe alors un troisième contrat et doit à nouveau faire un dépôt non remboursable de 50 %.

Mais impossible de savoir, à cette étape, combien le projet coûtera au final, car la maison en kit n’est pas une maison tout inclus. D’autres dépenses viendront s’ajouter.

Au total, le couple verse à Maisons Paragon plus de 238 000 $, sans l’ombre d’un budget, sans une seule pelletée de terre. Ils sont toutefois convaincus que Maisons Paragon respectera leur budget, comme promis.

On était tellement en confiance.

Ouvrir en mode plein écran François Murray de Maisons Paragon. Photo : Radio-Canada

Un budget plus élevé que prévu

Deux mois après la signature du contrat pour la maison en kit, le couple Maisonneuve-Assaf découvre avec stupeur le budget global. Il dépasse le million de dollars, soit 300 000 $ de plus que ce que le couple avait budgété.

On était fort loin de l'entente initiale. Il vient d’où le 300 000 $? se demande alors Martin Maisonneuve.

Mais le dirigeant de Maisons Paragon est catégorique, la cible budgétaire était clairement établie dès le début.

Ces allégations-là sont fausses, erronées et malhonnêtes [...] Dès le début, les gens étaient avisés que leur budget, leurs coûts de construction, seraient approximativement un million.

Selon Claudia Bérubé, avocate et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, la structure même de ces trois contrats interreliés pose problème, puisque le client signe ces contrats et débourse des sommes importantes sans avoir une idée précise du budget final.

De prévoir ces trois contrats-là de cette façon, ça place les consommateurs dans une situation où ils peuvent avoir des mauvaises surprises [...] Il doit signer un troisième contrat, et là, surprise, on découvre le montant final, remarque Claudia Bérubé. Et là, il n'y a pas matière à négocier quoi que ce soit.

Pris dans un engrenage

Selon les termes de l’entente avec Maisons Paragon, le deuxième paiement pour la maison en kit, soit 187 500 $, est prévu trois mois après la signature du troisième contrat.

Tandis qu’une évaluation des sols et l’attente de permis retardent le début des travaux, Maisons Paragon exige les sommes dues.

Seulement, la maison de Martin Maisonneuve et de Liliane Assaf n’est pas encore vendue. Ils n’ont pas les fonds nécessaires.

Paragon nous envoie des textos, puis des courriels : "As-tu des nouvelles du deuxième paiement?" [...] Il me disait "il faut que tu payes." [...] Il faut que je te paye? Tu as rien commencé, on n'a même pas fait un trou dans le sol!

On avait le couteau sur la gorge , illustre Liliane Assaf.

François Murray rétorque qu’il était dans son droit. La pression que je mettais, c'est de me faire payer pour mon deuxième paiement qui était dû sur le kit de maison. Les termes du contrat sont bien clairs, nets et précis, se justifie François Murray [...] Ça faisait six mois que le deuxième paiement était dû, puis il n'était pas payé.

Ouvrir en mode plein écran Les bureaux de Maisons Paragon. Photo : Radio-Canada

Difficile de faire marche arrière

Liliane et Martin veulent faire marche arrière. Notre rêve est devenu un cauchemar [...] on arrête tout , se rappelle avoir dit Liliane Assaf.

Mais l'entente prévoit 75 % de pénalité en cas d’annulation. Sans compter que les dépôts sont non remboursables, selon les termes de l’entente.

Ainsi, un client qui veut faire marche arrière laisserait sur la table plus de 87 % des sommes prévues aux contrats. Aux yeux de Maisons Paragon, cependant, ces sommes sont justifiées.

Le travail a été fait, le design et les plans ont été faits et livrés. La gestion de projet était faite à 50 %. Il restait juste la gestion du site à faire.

Selon Me Claudia Bérubé, cette clause de 75 % de pénalité n’est pas valide au Québec. Il est interdit de prévoir une telle clause dans un contrat de consommation.

François Murray de Maisons Paragon nous dit qu’il l’ignorait. Il affirme que ses contrats ont pourtant tous été vérifiés par son avocat.

Maisons Paragon condamnée en décembre dernier

Dans une affaire similaire, en décembre dernier, la Cour du Québec a annulé les contrats qui lient Maisons Paragon à deux autres clients de la région de l’Outaouais.

Dans l’affaire Robertson c. Murray, le juge a condamné Nicole et François Murray à restituer la totalité des honoraires perçus, soit 41 000 $, et à payer 5000 $ en dommages-intérêts.

Le consentement des clients a été vicié par les manœuvres dolosives de Paragon [...] Les Clients ont été floués par le concept Paragon et les représentations fausses et trompeuses de ses représentants , peut-on lire dans le jugement.

On apprend également dans ce jugement que Maisons Paragon réalise des profits sur les plans d’architecte et sur la maison en kit. Il s’agit là d’un élément important qui peut vicier le consentement des clients, selon Me Claudia Bérubé.

Si, effectivement, Paragon se prend [...] une certaine marge de profit sur les travaux qui sont réalisés par des fournisseurs ou des sous-traitants ou encore sur les matériaux qui sont vendus, alors que le premier contrat dit clairement, noir sur blanc, "nous ne prenons aucune somme d'argent sur vos travaux" [...] ça peut être considéré comme une fausse représentation qui peut constituer du dol. [...] Ce qui peut mener à l'annulation d'un contrat , fait valoir Claudia Bérubé, avocate et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke.

Ouvrir en mode plein écran Martin Maisonneuve sur le terrain qui devait accueillir sa nouvelle résidence de Maisons Paragon. Photo : Radio-Canada

Pour Martin Maisonneuve, cela change tout. Si j'avais eu tout le total de toutes ces informations-là avant, si j'avais eu le jugement en main, si j'avais été mis au courant du jugement, je n'aurais jamais fait affaire avec Franck Murray. Jamais.

François et Nicole Murray ont fait appel du jugement prononcé contre eux en décembre dernier. Ils sont toujours en attente d’une date d’audience.

Des photos trompeuses

On trouve sur le site web de Maisons Paragon des photos de différentes maisons. Sur certaines d’entre elles, on peut lire : Paragon Custom Design Chelsea Quebec 2012, ou encore Paragon Homes Custom Design Lanark Ontario 2017.

Or, en quelques clics, nous découvrons que ces photos n’ont pas été prises à Lanark, en Ontario, ni à Chelsea, au Québec, mais plutôt à Terrebonne, près de Montréal.

Ces photos proviennent en fait d’une banque d’images. Les maisons qu’on y voit n’ont pas été construites par Maisons Paragon.

C'est toutes les photos que j'ai achetées de iStock [...] Pour donner un exemple qu'on peut construire sur les deux côtés de la rivière , fait valoir François Murray de Maisons Paragon.

Questionné sur le fait que Maisons Paragon ment quant au lieu où ces photos ont été prises et à quelle date, il répond ceci : C'est ce que vous dites.

Pas de licence en construction

François Murray ne détient aucune licence en construction et, à ses yeux, ça ne pose aucun problème.

Je ne suis pas un entrepreneur général, je suis un gérant de projet. [...] C'est le client qui devient l'entrepreneur général comme autoconstructeur , affirme François Murray.

S’il est vrai qu’un constructeur-propriétaire ou un gestionnaire de projet n’a pas besoin de licence, la loi stipule qu'une personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction pour autrui est considérée comme un entrepreneur et doit être titulaire d’une licence .

Pour la Régie du bâtiment, il existe une nuance très claire entre un gestionnaire de projet et un entrepreneur général.

Le volet de gestion de projet, il existe, explique Sylvain Lamothe. Quelqu'un peut effectivement accompagner un propriétaire à titre de gestionnaire de projet. [...] Si vous êtes le conseiller d’un propriétaire [...] pour l'orientation de certaines décisions, parfait. Mais à partir du moment où vous êtes le chef d'orchestre sur le chantier, vous êtes un entrepreneur en construction. Ça vous prend une licence.

Martin Maisonneuve et Liliane Assaf sont catégoriques, le chef d’orchestre, c’est François Murray. Le couple affirme que leur rôle se limite à approuver les soumissions et à signer des chèques, que les éléments essentiels de leur projet échappent à leur contrôle.

Ouvrir en mode plein écran Le couple Martin Maisonneuve Liliane Assaf en compagnie de la journaliste de La Facture. Photo : Radio-Canada

Même le discours de François Murray en entrevue porte à croire qu’il est beaucoup plus qu’un simple gestionnaire de projet. On coordonne tous les sous-traitants, les fournisseurs, on fait les inspections, on s'occupe des inspections municipales, la banque, les ingénieurs, tout ça. Puis on gère le projet de A à Z.

Selon Marie-Hélène Dufour, avocate et professeure de droit à l’Université de Sherbrooke, Maisons Paragons tente de contourner la loi.

C'est une chose de dire : je ne suis pas entrepreneur général, et c'est une autre d'agir comme un entrepreneur général , explique Marie-Hélène Dufour, avocate et professeure de droit à l’Université de Sherbrooke. J’ai l’impression qu’il tente de faire indirectement ce que la loi ne lui permettrait pas de faire directement, c’est-à-dire qu’il se prétend gestionnaire de projet pour éviter d'être qualifié d'entrepreneur. Mais en bout de ligne, il exécute les fonctions d'entrepreneur selon la définition qui est prévue dans la loi et dans la réglementation.

Des vérifications de la RBQ en cours

Alertée par La facture, la Régie du bâtiment du Québec a ouvert un dossier.

En fait, la situation telle qu'elle est rapportée, c'est une situation d'un entrepreneur qui joue le rôle d'un entrepreneur général, affirme Sylvain Lamothe [...] Il y a des vérifications qui sont en cours. Un constat d'infraction pour du travail sans licence peut entraîner pour un individu une amende de 12 000 $ à 96 000 $. Pour une entreprise [...] On parle de 40 000 $ à 192 000 $.

Maisons Paragon a intenté une poursuite contre Martin Maisonneuve et Liliane Assaf. L’entreprise réclame au couple au total 175 000 $ pour avoir résilié leurs contrats.

Ces derniers ont vendu leur terrain à la campagne et ont l’intention de poursuivre Maisons Paragon avec l’argent de la vente. Ils espèrent un jour récupérer les quelque 250 000 $ engloutis dans cette mésaventure.