La Ville d’Espanola a organisé une foire de l'emploi afin de soutenir les 450 travailleurs de l’usine de Domtar qui se retrouveront sans emploi d'ici le mois prochain.

Vendredi, les personnes en recherche d’emploi ont eu accès à 32 employeurs au complexe récréatif régional de la ville. Demain, le 7 octobre, 20 employeurs y seront présents entre 10 h et 15 h.

Joseph Burke, greffier municipal de la Ville d’Espanola, souligne l’importance de tenir un tel événement près d’un mois après la perte de 450 emplois dans la communauté en raison de l'arrêt graduel des activités de Domtar d'ici le mois de novembre.

Ouvrir en mode plein écran Bien que l'accent soit mis sur l'emploi, les participants ont aussi accès à des services sociaux et financiers sur place. Photo : Radio-Canada / Félix Hallée-Théoret

Rassembler les gens en recherche d’emplois et les employeurs potentiels semblait la meilleure solution possible , explique M. Burke. Surtout au sein d’une communauté dans laquelle on se connaît tous , précise-t-il.

Évidemment, c’est un temps difficile pour les membres de notre communauté et on va être là pour eux et, ensemble, on espère s'en sortir.

Notre rôle [...] est d’appuyer nos habitants , avance Joseph Burke.

Il espère que cette initiative permettra à ceux qui ont perdu leur emploi à l’usine de Domtar de demeurer dans la communauté.

On veut certainement les garder ici et on va faire tout ce qu’on peut en notre pouvoir pour le faire.

Une variété de perspectives d'emplois

Les personnes en recherche d’emploi sont ainsi invitées à se renseigner sur les postes à pourvoir et à postuler, notamment dans les domaines minier et forestier.

Le ministère du Solliciteur général, l’Agence du revenu du Canada, l’hôpital régional d’Espanola et trois services policiers, soit le Service de police autochtone de Wikweminkong, le Service de police UCCM Anishnaabe et la Police provinciale de l’Ontario, tiennent aussi un kiosque.

Ouvrir en mode plein écran Domtar, un des plus gros employeurs d'Espanola, a annoncé la fermeture de son usine le 6 septembre dernier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Une variété essentielle, juge M. Burke, pour présenter d’autres emplois aux travailleurs de l’usine de Domtar qui souhaitent changer de carrière.

On voulait créer un peu d’espace pour des employeurs diversifiés , explique M. Burke, tout en incluant des employeurs de leur domaine.

Gwen Webster, cheffe d’équipe chez la compagnie forestière GreenFirst Forest Products, indique l’importance pour l’entreprise de tenir un kiosque à cette foire.

C’est extrêmement important pour nous d’être ici. Nous sommes venus au cours des dernières semaines afin de soutenir nos collègues et leur offrir autant d’emplois que possible.

Ce qui pourrait évidemment s’avérer positif pour GreenFirst Forest Products, reconnaît Mme Webster, citant la pénurie de main-d'œuvre et la difficulté de recruter des travailleurs qualifiés dans les communautés du Nord.

Nous avons plusieurs entrevues prévues la semaine prochaine [...] et nous sommes prêts à les accueillir à bras ouverts chez nous , s’exclame-t-elle.

Le chef du Service de police UCCM Anishnaabe, James Killeen, évoque aussi la difficulté de recruter des employés, civils et agents. Il espère attirer de bonnes personnes au sein de son organisation dont le poste est situé sur la Première Nation de M’Chigeen, entre Little Current et Mindemoya .

Nous avons déjà des agents et des civils qui vivent à Espanola [...] C’est faisable d’y habiter et de travailler pour notre organisation.

À l’instar des autres représentants, Matthew Gordon, ingénieur électricien chez JL Richards et Associés, concède qu’il n’est pas facile de mettre la main sur du personnel qualifié.

Cependant, il souligne que l’entreprise a toujours pu trouver des talents locaux et souhaite saisir l’occasion pour le faire.

Avec les informations de Félix Hallée-Théoret