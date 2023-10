Le Service de police de Thunder Bay a annoncé jeudi une récompense de 5000 $ pour quiconque pourra fournir des renseignements qui permettent de savoir où se trouve Alex Lawson, porté disparu en novembre 2022.

La police a également mis en place une ligne de signalement et diffusé des images vidéo filmées le jour de sa dernière apparition. Le tout dans l’espoir d'obtenir plus d’informations sur cet homme de 65 ans membre de la Première Nation de Lac Seul.

La vidéo montre son allure, sa façon de se déplacer; on espère que celui qui voit M. Lawson en mouvement et qui l’aurait aperçu puisse le reconnaître , a déclaré l’inspecteur détective Jeremy Pearson, du Service de police de Thunder Bay.

La vidéo a été diffusée à la demande de la famille.

Joseph Alexander Lawson, connu sous le nom d'Alex ou AJ, a été vu pour la dernière fois le 27 novembre 2022 dans le quartier Grandview, confirme la police de Thunder Bay.

Alex Lawson est décrit comme un homme mesurant environ un mètre soixante-dix et de corpulence moyenne.

Il a de longs cheveux gris raides et des yeux bruns, et a été vu pour la dernière fois portant une casquette de baseball noire, un manteau North Face de couleur pâle, un jean bleu et des chaussures noires.

Toute personne ayant des informations sur lui est priée de communiquer avec Échec au crime au numéro 1-800-222-8477 ou en ligne à p3tips.com.

« Aidez-nous à retrouver notre père »

La fille d'Alex Lawson, Kimberly Lawson, s'est rendue de Sioux Lookout à Thunder Bay cette semaine pour participer à une recherche communautaire de son père qui durera plusieurs jours.

Environ 40 personnes participent à cette recherche.

Ce n'est pas la première tentative à grande échelle effectuée par la famille pour retrouver l’homme disparu.

Une page Facebook de plus de 1300 abonnés, appelée Missing Person Alex Lawson, a été créée pour partager des informations.

Nous demandons à toute personne ayant des informations de bien vouloir se manifester; aidez-nous à ramener notre père à la maison.

La Première Nation de Lac Seul a aussi offert une incitation de 10 000 dollars comme récompense à celui qui aidera à retrouver M. Lawson.

La collaboration avec partenaires policiers

L'inspecteur Jeremy Pearson a indiqué que le cas d'Alex Lawson a suscité un intérêt national.

Cette personne disparue a fait l'objet d'un investissement communautaire considérable , a-t-il affirmé.

Le Service de police de Thunder Bay a travaillé aux côtés de partenaires policiers, dont la Police provinciale de l'Ontario, dans tout le Nord-Ouest de l'Ontario et au-delà, pour regrouper l'information et les efforts de recherche, selon l'inspecteur détective.

Nous continuerons de le faire à mesure que de nouvelles informations nous parviennent , a-t-il souligné.

Avec les informations de Sarah Law de CBC News