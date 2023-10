Des indicateurs de violence armée à la baisse et un nombre croissant d'armes à feu saisis par la Sûreté du Québec (SQ) : c'est le constat que fait le grand patron de la lutte contre le trafic d'armes au Québec, l'inspecteur Michel Patenaude, qui a dressé le bilan des deux ans de la stratégie nationale CENTAURE.

On le voit dans les dernières semaines, dans les derniers mois, la violence armée est en déclin. Si on regarde les meurtres liés au crime organisé, on est à 50 % de moins sur le territoire de la SQ par rapport à la même période, l'an dernier , lance d'entrée de jeu l'inspecteur Patenaude, dans une entrevue exclusive accordée à Radio-Canada.

Le 24 septembre 2021, l'ancienne ministre de la Sécurité publique avait annoncé le plus important investissement du gouvernement du Québec pour lutter contre la violence armée. Avec une enveloppe de 246,7 millions de dollars de sources fédérale et provinciale sur cinq ans, la SQ avait pu rassembler 107 policiers, dont plusieurs provenant d'une vingtaine de corps policiers québécois, pour lutter à temps plein contre le trafic d'armes.

Deux ans plus tard, les résultats sont encourageants, mais la lutte contre le trafic d'armes est loin d'être terminée. Le bas prix des armes illégales sur le marché noir – environ 5000 $ l'unité pour une arme fantôme de qualité – fait dire à la Sûreté du Québec que l'offre sur ce marché illicite est toujours abondante.

Sinon, la rareté des armes en circulation aurait fait grimper progressivement le coût à l'achat.

Les armes fantômes fabriquées à l'aide de pièces conçues par des imprimantes 3D sont fortement demandées par les criminels.

Donc, on a un impact au niveau de la sécurité publique, mais cet impact-là est fragile. Il faut maintenir la stratégie CENTAURE et c'est ce qu'on va faire , affirme le haut gradé de la SQ , qui considère qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour affaiblir les réseaux de trafiquants.

Des partenariats ont été consolidés avec la Police provinciale de l'Ontario, y compris avec son unité Guns and Gangs, ainsi qu'avec des agences policières américaines.

L'enveloppe de 246 millions du gouvernement a permis non seulement de mobiliser plus de 100 policiers à temps plein dans la lutte contre le trafic d'armes, mais aussi d'envoyer en permanence des policiers québécois en sol américain et en Ontario.

Depuis l'entrée en vigueur de la stratégie, les arrestations liées aux armes à feu ont bondi de 100 %; le nombre d'armes à feu traditionnelles saisies a progressé de 493 %, tandis que le nombre d'armes artisanales saisies a augmenté de 945 %.

C'est un très bon pas dans la bonne direction, quand on considère que la violence armée est associée à la criminalité impulsive des gangs de rue , constate Francis Langlois, chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, à l' UQAM , et spécialiste des armes à feu.

Parmi les quelque 246 millions de dollars consacrés à CENTAURE, un montant de 108 millions est destiné à être investi dans la prévention et les projets communautaires.

La répression est essentielle et, heureusement, dans la stratégie CENTAURE, il y a un volet prévention qui est essentiel pour détourner de jeunes individus, qui pourraient être candidats pour se procurer une arme, vers des options hors de la criminalité , explique le chercheur universitaire.

La Floride, le Texas et l'Ohio

En janvier dernier, la Sûreté du Québec a mis sur pied un Centre québécois de dépistage des armes à feu pour retracer la provenance de ces armes.

La police peut donc mieux cibler les réseaux de trafiquants en sachant à quel endroit les armes illégales sont initialement achetées.

Toujours selon l'inspecteur Patenaude, 40 % des armes de poing utilisées lors de cas de violence armée proviennent des États-Unis, alors qu'un autre 40 % sont des armes dont les pièces proviennent en partie de l'impression 3D.

Quelque 10 mois après l'entrée en vigueur de la stratégie, 1900 armes ont ainsi été analysées par les enquêteurs de la SQ. Ceux-ci savent maintenant que les armes ayant été utilisées dans la grande région métropolitaine de Montréal proviennent des États du Texas, de l'Ohio et de la Floride.

S'il y a des armes à feu qui proviennent d'États aussi loin du Québec comme le Texas et la Floride, ça prend une structure. Ça prend des structures de crime organisé pour rapatrier ces armes-là , explique l'inspecteur Patenaude.

La SQ a saisi quantité d'armes à feu au cours des dernières années.

On doit ceinturer notre frontière , ajoute le haut gradé. C'est ce qu'on a fait. On a attaché des liens solides avec les autorités américaines. Et avec la police provinciale de l'Ontario. C'est pas juste des téléconférences. On a 10 policiers qui travaillent à l'extérieur de nos bureaux de la Sûreté du Québec.

Selon le chercheur universitaire Francis Langlois, il n'est pas surprenant de constater que les États américains ciblés par la SQ servent également à alimenter le Mexique en armes illégales.

Il y a une assez forte proportion du chiffre d'affaires de fabricants d'armes à feu, notamment au Texas, mais aussi en Louisiane et en Arizona, qui est liée au trafic d'armes vers l'Amérique du Sud. Mais la frontière nord (canado-américaine) est l'autre destination , explique-t-il.

Le problème, c'est qu'on n'a aucune donnée sur le nombre d'armes réellement en circulation à l'intérieur de nos frontières. Un total de 90 % des armes de poing saisies dans les grands centres urbains canadiens proviennent des États-Unis.

Pour sa part, l'inspecteur Patenaude affirme que la troisième année de la stratégie nationale de CENTAURE doit viser des objectifs de bonifier les équipes d'enquêteurs pour déstabiliser les réseaux de trafiquants d'armes à feu avec les partenaires policiers en Ontario et aux États-Unis.

Plus près de chez nous, la SQ a prêté une trentaine d’enquêteurs au SPVM dans les derniers mois pour mener des enquêtes criminelles sur la violence armée dans le but de pallier le manque d’effectifs dans la métropole québécoise.