Moins de logements et plus d’espaces publics proposés pour Lansdowne 2.0

La Ville d’Ottawa modifie son approche pour la revitalisation du parc Lansdowne. Ces modifications font suite à des consultations publiques, mais aussi au changement de garde de la municipalité avec la présence du maire Mark Sutcliffe, élu à l’automne 2022.

J’ai entendu les inquiétudes des résidents qui voulaient moins de densité et plus d’espaces pour le public à Lansdowne et c’est ce que nous proposons aujourd’hui , soutient Mark Sutcliffe.

La nouvelle proposition inclut de nouveaux gradins du côté nord avec 11 200 places, deux tours de logement de 40 et 25 étages avec un maximum de 770 unités résidentielles et un aréna du côté est du terrain de football. Avec l’élimination d’une troisième tour de logement, 27 900 pieds carrés de nouvel espace public devient accessible à l’est des gradins.

La construction du centre sportif, des gradins et des espaces pour commerce au détail est maintenant estimée à 419 millions de dollars au lieu de 332 millions dans la proposition de 2022.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Mark Sutcliffe (à droite) a comparé les deux projets pour la revitalisation du Parc Lansdowne. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le conseil municipal devra adopter la nouvelle proposition lors de la réunion du 10 novembre 2023.

En 2022, le conseil municipal d’Ottawa avait approuvé en principe un concept qui incluait de nouveaux gradins du côté nord du terrain de football, trois tours de logements résidentiels de 40, 34 et 29 étages avec 1200 unités résidentielles et un nouvel aréna, construit du côté est du terrain de football.

