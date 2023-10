Une tapisserie mexicaine du paysage de Grand-Pré dévoilée

Une tapisserie représentant le paysage de Grand-Pré vu du ciel a été dévoilée jeudi soir au Lieu historique national de Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse.

Elle a été tissée pendant plusieurs mois par des artistes, un père et son fils, dans l'État de Oaxaca qui située dans le sud du Mexique.

La tapisserie aux teintes jaunes, vertes et bleues, qui représente les terres agricoles et la mer autour de la péninsule, a été dévoilée jeudi soir devant des membres de la communauté de Hortonville et des environs.

L'œuvre fait 1,15 mètre de longueur, par 1,30 mètre de largeur et a été offerte au lieu historique national de Grand-Pré, qui l'expose de façon permanente.

Ouvrir en mode plein écran Une tapisserie mexicaine réalisée dans l'État de Oaxaca, dans le sud du pays, et représentant le paysage de Grand-Pré est désormais exposée au Lieu historique national de Grand-Pré. Photo : Caroline Lévesque

La moisson

L'idée que des tisserands mexicains réalisent une œuvre inspirée par le paysage de Grand-Pré vient d'un projet de recherche comparatif de l'Université de Portland, en Oregon, entre ce lieu en Nouvelle-Écosse classé sur la liste du patrimoine mondial de l' UNESCO depuis 2012 et les grottes préhistoriques de Yagul et Mitla, situées dans le sud du Mexique, elles aussi classées à l' UNESCO depuis 2010.

Le lien qu'on a trouvé, c'est que le maïs cultivé en Nouvelle-Écosse, dans les Maritimes et au Canada, tient ses origines dans les grottes du sud du Mexique , explique Claude Degrâce, directeur de la société Le Paysage de Grand-Pré.

Les premières traces de culture du maïs ont été trouvées dans les caves préhistoriques de Yagul et Mitla. Puis ça a été transmis ailleurs , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran L'artiste mexicain Jeronimo Vasquez Gutierrez travaillant sur la tapisserie représentant le paysage de Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse depuis l'État de Oaxaca. Photo : Gracieuseté Le Paysage de Grand-Pré inc.

S'inspirant de photos aériennes du cartographe Marcel Morin, résident de Grand-Pré, l'équipe père-fils d'Isaac Vasquez Garcia et de Jeronimo Vasquez Gutierrez a produit une tapisserie de laine en utilisant des teintures naturelles sur un métier à tisser manuel.

Isaac Vasquez est décédé pendant la confection de l'œuvre et son fils a dû finir seul les dernières étapes du tissage.

Ouvrir en mode plein écran Les tisserands mexicains se sont inspirés des images du maître cartographe Marcel Morin, de Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse Photo : Gracieuseté Le Paysage de Grand-Pré inc.

Claude Degrâce et son équipe pensent déjà à un cadeau de remerciement pour la famille Vasquez.