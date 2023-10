Des délais d’attente de 7 à 30 semaines pour une mammographie en Abitibi-Témiscamingue

La Fondation du cancer du sein du Québec s'inquiète des longs délais d'attente pour pouvoir subir une mammographie en Abitibi-Témiscamingue.

Ces délais peuvent varier de 7 à 30 semaines.

Plus de 30 semaines, ce n'est pas normal du tout. Normalement, ça devrait être de deux à quatre semaines maximum , a affirmé Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ), lors d'une entrevue à l'émission Des matins en or. (Nouvelle fenêtre)

Il y a des régions où c'est d'une à deux semaines, il y en a d'autres où c'est de cinq à six semaines. Pour Montréal, ça varie entre trois à neuf ou dix semaines. Mais c'est sûr qu'en Abitibi et en Outaouais, c'est là où les temps d'attente sont les plus longs en ce moment , a signalé Mme Ippersiel.

Rappelons qu'octobre est le Mois de sensibilisation au cancer du sein.

Avec la collaboration de Jocelyn Corbeil