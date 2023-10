La problématique de congestion ambulancière au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières ne semble toujours pas résorbée. Au cours des dernières semaines, il a été possible de constater qu’un nombre important de véhicules patientaient au garage de l’hôpital. Une situation qui s’est à nouveau produite jeudi soir alors que jusqu’à huit ambulances étaient en attente à l’urgence.

Une seule ambulance demeurait toujours disponible pour répondre aux appels du Grand Trois-Rivières, selon le syndicat de la Coopérative ambulancière de la Mauricie (CAM).

De notre côté, on fait tout notre possible pour être capable d’améliorer la situation, soutient le vice-président du syndicat, Joël Brunelle. On met tout en œuvre, entre autres, on essaie de faire entrer des équipes supplémentaires pour la région. La problématique, c’est que oui, une équipe supplémentaire fraiche vient d’embarquer et est dirigée vers un appel, puis immédiatement va attendre à l’hôpital. Donc, c’est juste une ambulance de plus, mais finalement qui est restée coincée.

Le problème dépasse les frontières de Trois-Rivières et cause aussi des maux de tête ailleurs dans la région, poursuit-il. Des ambulances en provenance de Victoriaville ou Louiseville, par exemple, qui doivent effectuer des transferts à Trois-Rivières sont pris[es] dans notre ville au moment de quitter pour répondre aux appels de Trois-Rivières.

Une zone tampon avait été aménagée l’an dernier dans le garage des ambulances pour permettre le triage des patients. Des ambulanciers n’étant pas assignés à une ambulance assuraient leur surveillance pour permettre à leurs collègues de repartir et répondre à d’autres appels.

Elle a toutefois été démantelée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MQ) en mars dernier après avoir jugé que la situation s’était suffisamment améliorée.

Aussi imparfaite était elle, elle permettait quand même un peu de soulager la pression sur le service ambulancier à la population. […] Présentement, il y a des territoires la nuit, entre autres je pense à la Rive-Sud de Trois-Rivières qui a une ambulance pour un territoire énorme ainsi que Batiscan, ce n’est pas rare de voir la nuit que ces ambulances-là sont rapatriées à Trois-Rivières parce qu’ils manquent d’ambulances , déplore Joël Brunelle.

Situations humaines difficiles

La congestion entraine non seulement une découverture du territoire, mais cause des situations humaines parfois difficiles pour les ambulanciers et les usagers.

Après quatre heures d’attente dans les garages, une dame de plus de 90 ans devait uriner. Bien qu’il y ait une toilette dans les garages, les personnes à mobilité réduite doivent demeurer dans leur civière et utiliser une bassine. La problématique derrière ça, c’est qu’on comprend qu’on est dans un garage, donc on va faire ça aux vues de tous , ajoute-t-il.

La dame, il a fallu qu’elle aille quatre fois pendant son attente, donc en un premier temps, le personnel de l’hôpital peut venir aider cette dame-là, mais les trois autres fois que c’est arrivé, ils étaient trop occupés, ils étaient pas capables de se libérer pour venir nous aider. Les paramédics ont fait de leur mieux pour être capables d’aider cette dame avec la bassine. Notre matériel n’est pas adapté pour pouvoir aider les gens. […] Notre civière, elle a la moitié de largeur des civières à l’hôpital, c’est à risque de basculer.

Le CIUSSS MCQ n’a pas encore réagi.

D'après une entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin